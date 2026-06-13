۱۷ شرکت برای ارائه سرویس مدارس در بندرعباس آماده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاردانی، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ۱۷ شرکت حملونقل برای جابهجایی دانشآموزان در سطح شهر بندرعباس ساماندهی شدهاند و در مجموع یکهزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو برای ارائه خدمات سرویس مدارس پیشبینی شده است.
وی افزود: والدین دانشآموزان، رانندگان و شرکتهای حملونقل میتوانند برای ثبتنام و انجام مراحل مربوط به سرویس مدارس به سامانه سپند مراجعه کنند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس با اشاره به زمان ثبتنام در این سامانه، بیان کرد: فرآیند ثبتنام از اواخر خردادماه آغاز میشود و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت تا خانوادهها بتوانند با برنامهریزی مناسب نسبت به انتخاب سرویس ایمن و مطمئن برای فرزندان خود اقدام کنند.
کاردانی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی سرویس مدارس، ارتقای ایمنی تردد دانشآموزان و نظارت دقیقتر بر ناوگان حملونقل دانشآموزی عنوان کرد و گفت: تمامی خدمات سرویس مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات تعیینشده و از طریق سامانه سپند ارائه خواهد شد.
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