به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه هیچ‌گونه حمله‌ای به شهرستان دورود صورت نگرفته است، گفت: صبح امروز در جریان پاسخ قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات دشمن آمریکایی، بوستر یکی از پرتابه‌ها با سقوط در یکی از محله‌های شهرستان دورود، خسارت جزئی به یک واحد پارکینگ وارد کرد.

وی افزود: این حادثه تلفات جانی یا خسارت جدی به همراه نداشته و هیچ‌گونه حمله موشکی به این شهرستان صورت نگرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: خسارت این حادثه جزئی بوده و شرایط در این شهرستان کاملاً عادی است، لذا شهروندان هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.