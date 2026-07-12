به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی ظهر یکشنبه در مراسم سومین روز از خاکسپاری رهبر شهید که در آستانه امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار شد، با تبیین مفهوم عزت در ابعاد دینی، اجتماعی و روانشناختی، اظهار کرد: عزت، مفهومی چندلایه است که در بستر جامعهشناسی و روانشناسی، تنها با ایستادگی در برابر ظلم و پایبندی به حق شکل میگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با استناد به مکتب سیدالشهدا (ع) و تصمیم تاریخی آن حضرت در برابر یزید، تصریح کرد: اگر امام حسین (ع) برای حفظ جانِ چندروزه، تن به بیعت با یزید میداد، از چشم خدا و خلق میافتاد؛ اما ایستادگی ایشان چنان عزتی آفرید که پس از ۱۴۰۰ سال، میلیونها آزاده جهان در اربعین حسینی، خود را شاگرد مکتب عزتمندانه او میدانند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به هشدارهای امیرالمؤمنین (ع) به کوفیان مبنی بر عواقب بیتفاوتی در برابر تعدی دشمن و هتک حرمتها، تأکید کرد: جامعهای که در برابر ظلم نایستد و در برابر غارت و جنایت دشمن سکوت کند، محکوم به ذلت است.
آیتالله محمدیلائینی در ادامه به تشریح سه عامل اصلی عزت امام حسین (ع) پرداخت و گفت: تسلیمناپذیری، مجاهدت و تمسک به حق، سه رکن اصلی عزت است؛ تاریخ گواه است که هیچ فرد یا ملتی با ترک حق، عزیز نشده و هیچ جامعهای با چنگ زدن به حق، ذلیل نمانده است.
وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف برای تجلیل از رهبر شهید طی هفته گذشته، این حماسه را ثمره مجاهدت و سازشناپذیری آن شهید بزرگوار دانست و افزود: او با دشمن معامله نکرد، اهل سازش نبود و جان خویش و خانوادهاش را در مسیر حق فدا کرد؛ از این رو طبیعی است که ملت برای چنین رهبری جانفشانی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد صریح از تفاهمنامه اخیر، خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه فاقد توجه به حقوق مسلم ملت است؛ چراکه در آن نه از انتقام، نه از شناسایی و محاکمه جنایتکاران جنگی و نه از دریافت غرامت و خسارات سخنی به میان آمده است. توافقی که حقوق اصلی ملت در آن نادیده گرفته شود، هرگز عزتآفرین نخواهد بود و به تعبیر ساده، آبی از آن گرم نمیشود.
آیتالله محمدیلائینی در پایان با استناد به آیه شریفه وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یادآور شد: دشمنان همواره در پی ذلیل کردن بندگان خدا هستند، همانگونه که اهلبیت امام حسین (ع) را شهر به شهر گرداندند؛ اما تاریخ همواره نشان داده که عزت حقیقی تنها از آنِ کسانی است که بر مسیر حق ثابتقدم میمانند.
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