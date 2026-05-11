به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی شامگاه دوشنبه در دیدار معاون ارتباطات و هماهنگی حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از سفرهای استانی و پیگیری مسائل مردمی از سوی رئیس مجلس، اظهار کرد: در سالهای گذشته کشور با جنگ اقتصادی مواجه بوده اما طی هفتههای اخیر شدت این فشارها بیشتر شده و لازم است مسئولان با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
وی افزود: برخی معتقدند دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال ایجاد فشار اقتصادی و بیثباتسازی معیشتی در کشور است و این تحلیل تا حدود زیادی قابل قبول به نظر میرسد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: امروز فشار اقتصادی زیادی بر جامعه وارد میشود و انتظار میرود مسئولان برای کاهش مشکلات مردم اقدامات جدی و مؤثری انجام دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم اقتدار نظامی جمهوری اسلامی را باور کردهاند، گفت: ملت ایران احساس میکند کشور در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی با قدرت ایستاده و توانسته معادلات منطقه را تغییر دهد.
امام جمعه ساری ادامه داد: مردم از مسئولان انتظار دارند در مسائل سیاسی و بینالمللی با صلابت عمل کنند و در برابر زیادهخواهی دشمن عقبنشینی نداشته باشند.
محمدیلائینی خاطرنشان کرد: پیام مردم در خیابانها این است که مسئولان نباید ذرهای در برابر دشمن کوتاه بیایند و باید همانند رهبر معظم انقلاب با اقتدار و قاطعیت موضعگیری کنند.
وی همچنین با اشاره به برخی تحولات منطقهای و مذاکرات اخیر، تأکید کرد: ملت ایران هرگونه سازش و عقبنشینی در برابر آمریکا را نمیپذیرد و خواهان حفظ عزت و اقتدار کشور است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به ضرورت هوشیاری مسئولان افزود: امروز شرایط حساسی پیش روی کشور قرار دارد و مسئولان باید با شجاعت، انسجام و روحیه انقلابی در مسیر دفاع از منافع ملت حرکت کنند.
