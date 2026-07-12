به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنب شب در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: تقویت فضاهای فرهنگی و حمایت از برنامه‌های دینی و فرهنگی از نیازهای مهم شهرستان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تسریع شود.



فرماندار تنگستان بیان کرد: در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی، با همراهی استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، پیگیر تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها هستیم.



سلیمانی خاطرنشان کرد: نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، افزایش کیفیت خدمات فرهنگی و فراهم شدن بستر مناسب برای بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم شهرستان تنگستان از امکانات فرهنگی خواهد بود.

این نشست با هدف بررسی پروژه‌های عمرانی سازمان تبلیغات اسلامی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هماهنگی برای طرح اولویت‌ها در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برگزار شد.

