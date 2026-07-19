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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

فرماندار تنگستان: مسیر توسعه با تخصیص هدفمند اعتبارات هموار می شود

فرماندار تنگستان: مسیر توسعه با تخصیص هدفمند اعتبارات هموار می شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: مسیر توسعه با برنامه‌ریزی و تخصیص هدفمند اعتبارات هموار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر که پیش از برگزاری کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برگزار شد، گفت: این نشست با هدف بررسی اولویت‌های حوزه تعاون روستایی و هماهنگی برای اختصاص بودجه به پروژه‌های مورد نیاز شهرستان تشکیل شده است.

فرماندار تنگستان بیان کرد: در این نشست موضوعاتی از جمله توسعه زیرساخت‌های تعاون روستایی، حمایت از بخش کشاورزی، تقویت خدمات‌رسانی به روستاها و پروژه‌های قابل اجرا با اعتبارات سال جاری بررسی می‌شود.

فرماندار تنگستان: مسیر توسعه با تخصیص هدفمند اعتبارات هموار می شود

وی اضافه کرد: در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی و با همراهی استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، جذب اعتبارات ملی و استانی و اجرای طرح‌های اولویت‌دار شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: نتیجه این هماهنگی‌ها، اختصاص هدفمند منابع، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، حمایت از تولیدکنندگان و بهبود خدمات‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی شهرستان خواهد بود.

کد مطلب 6892406

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