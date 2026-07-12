۶ نظامی آمریکایی در حمله ایران به یک پایگاه در کویت کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درباره بخشی از تلفات آمریکایی‌ها در جریان حملات جمهوری اسلامی ایران به منافع آنها در منطقه طی جنگ ۴۰ روزه دست به افشاگری زد.

واشنگتن پست در این باره نوشت: پس از حمله پهپادی ایران به پایگاه بندر شعیبه در کویت برخی فرماندهان ارشد، نیروهای گرفتار را رها کرده و هشدارهای اطلاعاتی درباره احتمال حمله ایران و درخواست استقرار سامانه‌های بیشتر مقابله با پهپاد را نیز پیش‌تر نادیده گرفته بودند.

این روزنامه آمریکایی ادامه داد: این حمله که تنها یک روز پس از آغاز جنگ آمریکا با ایران رخ داد، به کشته شدن ۶ نظامی آمریکایی و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر انجامید و اکنون به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های ارتش آمریکا تبدیل شده است.

افشاگری این روزنامه درباره تنها بخش کوچکی از تلفات نظامیان تروریست آمریکایی در منطقه در حالیست که واشنگتن همچنان آمار واقعی تلفات خود در جنگ ۴۰ روزه را سانسور می‌کند.