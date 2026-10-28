به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی حوادث گروهی با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پروانه رضایی بختیاری معاون روابط کار، با اشاره به اهمیت ایمنی معادن اظهار کرد: با توجه به ماهیت پرخطر فعالیت در معادن و ضرورت نظارت مستمر بر شرایط کار، راه‌اندازی سامانه پایش برخط ایمنی معادن با هدف رصد وضعیت ایمنی، شناسایی نواقص و تقویت فرایندهای نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

مظفری با اشاره به طراحی و اجرای سامانه پایش برخط در چارچوب همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هدف این طرح را ارتقای نظارت بر وضعیت ایمنی معادن عنوان کرد.

وی افزود: در این فرایند، با بازبینی الزامات آیین‌نامه ایمنی در معادن و تدوین چک‌لیست تخصصی، سازوکاری برای ثبت و بررسی وضعیت ایمنی معادن پیش‌بینی شده است تا اطلاعات مرتبط با رعایت الزامات ایمنی به‌صورت منظم ثبت و در سطوح مختلف مدیریتی بررسی شود.

مدیرکل بازرسی کار با تأکید بر ضرورت مشارکت همه عوامل مسئول در فرایند نظارت بر ایمنی معادن تصریح کرد: بهره‌برداران، مسئولان ایمنی معادن، بازرسان کار و مدیران استانی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به ثبت، پیگیری و بررسی وضعیت ایمنی اقدام کنند.

به گفته وی، اجرای مؤثر این سازوکار مستلزم تکمیل منظم اطلاعات، پیگیری نواقص شناسایی‌شده و انتقال به‌موقع گزارش‌ها از سطح معدن به مراجع نظارتی و مدیریتی است.

مظفری با اشاره به برخی مشکلات اجرایی سامانه، از جمله ناپایداری ارتباطات اینترنتی و مخابراتی و محدودیت‌های زیرساختی، اظهار کرد: اختلالات فنی نباید موجب توقف فرایند ثبت اطلاعات و پیگیری وضعیت ایمنی معادن شود.

وی افزود: در همین راستا، بازنگری در شیوه ثبت اطلاعات و تفکیک چک‌لیست‌ها در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه مورد توجه قرار گرفته است تا ضمن کاهش مشکلات اجرایی کاربران، امکان استمرار ثبت و پیگیری اطلاعات ایمنی فراهم شود.

مدیرکل بازرسی کار با تأکید بر اهمیت توسعه نظارت هوشمند بر محیط‌های کاری پرخطر، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های پایش و ثبت اطلاعات زمانی اثربخش خواهد بود که به شناسایی به‌موقع نواقص، پیگیری اقدامات اصلاحی و ارتقای سطح ایمنی در معادن منجر شود.

وی بر ضرورت همکاری مستمر میان ستاد مرکزی، ادارات کل استانی، بازرسان کار، مسئولان ایمنی و بهره‌برداران معادن برای تقویت نظارت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار تأکید کرد.