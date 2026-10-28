میدری: ثبت دقیق اطلاعات ایمنی معادن باید مستمر و قابل ارزیابی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست بررسی حوادث گروهی ، سامانه سامح وزارت بهداشت (سامانه جامع سلامت الکترونیک محیط و حرفه ای ) با هدف بررسی ایمنی معادن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست طی تماس تلفنی با یکی از مسئولان وزارت بهداشت، در جریان نحوه کار و بارگذاری اطلاعات معادن در این سامانه قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه‌های مرتبط با پایش و نظارت بر ایمنی معادن، بر ضرورت شناسایی علل ثبت نشدن اطلاعات و پیگیری جدی این موضوع از سوی واحدهای مسئول تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت بیش از ۳۵۰ هزار مورد اطلاعات در سامانه سامح وزارت بهداشت در سطح کشور، بر لزوم بررسی دقیق مشکلات موجود در فرایند ثبت اطلاعات معادن تأکید کرد .

میدری با تأکید بر مسئولیت بهره‌برداران و واحدهای مرتبط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز، بر ضرورت ایجاد سازوکار نظارتی منسجم برای پیگیری وضعیت ثبت داده‌ها تأکید کرد تا موارد ثبت‌نشده شناسایی و موانع اجرایی برطرف شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر نقش مؤثر ادارات کل استانی و بازرسان کار در پیگیری این فرایند تأکید کرد و افزایش هماهنگی میان ستاد مرکزی و استان‌ها برای نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای معدنی را خواستار شد.

وی با اشاره به اهمیت ضمانت‌های اجرایی قانونی، بر ضرورت بررسی و به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی مرتبط برای الزام واحدهای مشمول به انجام تکالیف خود تأکید کرد.

میدری بر ضرورت تبدیل ثبت اطلاعات به فرایندی مستمر، دقیق و قابل ارزیابی تأکید کرد؛ فرایندی که می‌تواند با تقویت نظارت و بهبود کیفیت داده‌ها، زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر و ارتقای ایمنی محیط‌های کاری، به‌ویژه در معادن پرخطر، را فراهم کند.

در این نشست بر ضرورت بررسی اطلاعات و آمار معادن در سراسر تاکید شد.