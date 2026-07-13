محسن منفردیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایش مستمر آبهای استان توسط نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات اظهار کرد: تعامل سازنده و هدفمند با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در راستای مقابله با صید غیرمجاز در دستور کار است.
وی اضافه کرد: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با صید مخرب، غیرمجاز و خارج از فصل ترال و همچنین کنترل شناورهای صیادی استان، پس از دریافت اخبار دقیق از منابع محلی و انجام هماهنگیهای لازم، یک فروند موتورلنج صیادی در محدوده لنگرگاه بوشهر شناسایی و در یک عملیات مشترک توسط نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان ، فرماندهی مرزبانی استان و همراهی فرمانده و عوامل پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر، توقیف شد.
وی افزود: در بازرسی از این شناور که متعلق به اسکله صیادی صلحآباد بوشهر بود، کارشناسان صید و صیادی ادارهکل شیلات استان بوشهر پس از بررسی محموله صید، احراز کردند که صید موجود با استفاده از روش ممنوعه ترال انجام شده است.
برخورد با متخلفان صید و صیادی
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با بیان اینکه حدود سه هزار کیلوگرم آبزی از این شناور کشف شد، تصریح کرد: در میان آبزیان صید شده، تعدادی کوسهماهی نیز مشاهده شد که صید آنها مشمول ضوابط و مقررات حفاظتی است.
منفردیان با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در برخورد با متخلفان صید و صیادی خاطرنشان کرد: برای شناور یادشده پرونده تخلف تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.
وی از همکاری و همراهی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در اجرای گشتهای مشترک دریایی قدردانی کرد و گفت: حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان و مقابله با روشهای مخرب صید، نیازمند تداوم همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت صیادان قانونمند است.
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