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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۹

توقیف شناور متخلف با صید ترال در آب‌های استان بوشهر

توقیف شناور متخلف با صید ترال در آب‌های استان بوشهر

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف یک فروند موتورلنج صیادی متخلف در گشت دریایی مشترک با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر خبر داد.

محسن منفردیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایش مستمر آب‌های استان توسط نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات اظهار کرد: تعامل سازنده و هدفمند با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در راستای مقابله با صید غیرمجاز در دستور کار است.

وی اضافه کرد: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با صید مخرب، غیرمجاز و خارج از فصل ترال و همچنین کنترل شناورهای صیادی استان، پس از دریافت اخبار دقیق از منابع محلی و انجام هماهنگی‌های لازم، یک فروند موتورلنج صیادی در محدوده لنگرگاه بوشهر شناسایی و در یک عملیات مشترک توسط نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان ، فرماندهی مرزبانی استان و همراهی فرمانده و عوامل پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر، توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از این شناور که متعلق به اسکله صیادی صلح‌آباد بوشهر بود، کارشناسان صید و صیادی اداره‌کل شیلات استان بوشهر پس از بررسی محموله صید، احراز کردند که صید موجود با استفاده از روش ممنوعه ترال انجام شده است.

برخورد با متخلفان صید و صیادی

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با بیان اینکه حدود سه هزار کیلوگرم آبزی از این شناور کشف شد، تصریح کرد: در میان آبزیان صید شده، تعدادی کوسه‌ماهی نیز مشاهده شد که صید آن‌ها مشمول ضوابط و مقررات حفاظتی است.

منفردیان با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در برخورد با متخلفان صید و صیادی خاطرنشان کرد: برای شناور یادشده پرونده تخلف تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.

وی از همکاری و همراهی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در اجرای گشت‌های مشترک دریایی قدردانی کرد و گفت: حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان و مقابله با روش‌های مخرب صید، نیازمند تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت صیادان قانون‌مند است.

کد مطلب 6886395

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