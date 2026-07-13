۵۹۳ پرونده تخلف صنفی در استان بوشهر تشکیل شد

محمدحسن اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش های گسترده ای به منظور حفظ آرامش بازار در سطح استان بوشهر صورت گرفته و با بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی به صورت جدی در دستور کار است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مستمر بازرسی در سطح استان بیان کرد: برای نظارت بر مراکز عرضه، انبارها، عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها ۲۰ اکیپ بازرسی تشکیل شده که به صورت شبانه روزی بازار را رصد می کنند.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از اجرای ۶ هزار و ۷۷۹ مورد بازرسی طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: ۵۹۳ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی با اشاره به دریافت ۷۴۳ گزارش و شکایت مردمی طی این مدت خاطرنشان کرد: به ۶۲۶ مورد رسیدگی شده و ۱۱۷ پرونده نیز در دست بررسی است.

اسماعیل پور با اشاره به انجام ۹۸۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی با محوریت کالاهای سلامت‌محور، دخانیات، لوازم یدکی، لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک گفت: هفت پرونده کشف کالای قاچاق شامل ۴۵۲ قلم به ارزش یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال تشکیل شد.