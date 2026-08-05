محموله تجهیزات صوتی قاچاق در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران ایستگاه شهید صلاحی حین کنترل محور برازجان-کازرون، یک دستگاه تریلر کفی ۱۲ چرخ را متوقف و پس از فک پلمپ، اقدام به بازرسی دقیق از آن کردند.

وی افزود: در این بازرسی، هزار و ۲۸۴ عدد انواع اسپیکر و بکس موزیکال کشف شد که با اسناد اظهار شده در سامانه گمرکی مبنی بر حمل اسباب‌بازی، کاملاً مغایرت داشت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری یک نفر متهم در این رابطه، خاطرنشان کرد: ارزش مالی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان، ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.