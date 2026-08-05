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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

محموله تجهیزات صوتی قاچاق در دشتستان کشف شد

محموله تجهیزات صوتی قاچاق در دشتستان کشف شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف محموله قاچاق تجهیزات صوتی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در ایستگاه بازرسی شهید صلاحی دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران ایستگاه شهید صلاحی حین کنترل محور برازجان-کازرون، یک دستگاه تریلر کفی ۱۲ چرخ را متوقف و پس از فک پلمپ، اقدام به بازرسی دقیق از آن کردند.

وی افزود: در این بازرسی، هزار و ۲۸۴ عدد انواع اسپیکر و بکس موزیکال کشف شد که با اسناد اظهار شده در سامانه گمرکی مبنی بر حمل اسباب‌بازی، کاملاً مغایرت داشت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری یک نفر متهم در این رابطه، خاطرنشان کرد: ارزش مالی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان، ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6909094

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