خلع ید از ۱۲ واحد صنعتی راکد در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی دوشنبه در جلسه کارگروه فسخ و تعیین تکلیف اراضی راکد استان همدان با اشاره به عزم جدی دولت برای صیانت از اراضی ملی، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و حمایت از تولید واقعی، اجازه نخواهیم داد اراضی ارزشمند صنعتی که سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شوند، به دلیل تعلل و عدم ایفای تعهدات برخی افراد بدون استفاده رها شوند.

وی با تاکید بر لزوم کوتاه‌کردن دست دلالان از بخش تولید استان، افزود: اولویت اصلی مدیریت ارشد همدان، تبدیل شهرک‌های صنعتی به کانون‌های پویا و فعال تولید و اشتغال است و در همین راستا و با انجام پایش‌های مستمر و قانونی، پرونده ۱۲ واحد صنعتی راکد مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور آرای خلع‌ید شد تا این اراضی به‌زودی به سرمایه‌گذاران واقعی و واجد صلاحیت واگذار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند پایش و تعیین تکلیف اراضی راکد در تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به صورت مستمر و بدون مماشات ادامه خواهد داشت تا زیرساخت‌های ایجاد شده از سوی دولت، به رونق تولید و ایجاد اشتغال ملموس در استان منجر شود.