به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در نشست با مسئولان اداره کل استاندارد بوشهر با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید اظهار کرد: حمایت از تولید و تولیدکنندگان همواره از مهم‌ترین رویکردهای نظام اسلامی بوده و ازمنویّات امام شهید بود و همه دستگاه‌ها باید در مسیر رفع موانع تولید و رونق اقتصادی گام بردارند.

وی با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور گفت: هرچه امروز داریم از مردم است و باید همه دستگاه‌ها با تمام توان در خدمت مردم باشند. در روزهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان حمله کردند، مردم با حضور گسترده در میدان و ایستادگی در برابر دشمن، بار دیگر وفاداری خود به نظام و میهن را به نمایش گذاشتند و در این مدت اخیر سنگ تمام گذاشتند؛ این سرمایه اجتماعی، مسئولیت خدمتگزاری مسئولان را دوچندان می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر کاهش متوسط زمان پاسخ گویی به اظهارات گمرکی را خبری خوش برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: باید امور تجار، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری انجام شود و نباید اجازه داد به دلیل طولانی شدن فرآیندها، فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات به استان‌های همجوار مراجعه کنند.

جایگاه استاندارد در حفظ سلامت جامعه

وی با تأکید بر جایگاه استاندارد در حفظ سلامت جامعه تصریح کرد: استاندارد مستقیماً با جان، سلامت و امنیت غذایی مردم ارتباط دارد و مردم هنگام خرید کالا، نشان استاندارد را ملاک اعتماد خود قرار می‌دهند؛ بنابراین حفظ این اعتماد، مسئولیت مهمی بر عهده مجموعه استاندارد است.

مهرانگیز همچنین بر توسعه خدمات الکترونیکی تأکید کرد و گفت: خدماتی که نیازی به مراجعه حضوری ندارند باید به صورت برخط ارائه شوند تا ضمن تسریع در انجام امور، از رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات انجام‌شده، هدف کاهش زمان رسیدگی به اظهارات گمرکی به ۳.۵ روز تا پایان سال محقق شود و این روند در راستای افزایش رضایتمندی مردم، حمایت از تولید و توسعه اقتصادی استان ادامه یابد.