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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

هشدار پلیس لرستان به گردانندگان برخی کانال‌های غیراخلاقی در تلگرام

هشدار پلیس لرستان به گردانندگان برخی کانال‌های غیراخلاقی در تلگرام

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان به برخی گردانندگان کانال‌های غیراخلاقی در تلگرام هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: اخیراً جریانی تحت عنوان کانال‌های تلگرامی، با رویکردی غیراخلاقی و باهدف جلب مخاطب، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت برخی شهروندان کرده و در مراحل بعدی با استفاده از روش‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، بعضاً اقدام به باج‌خواهی و اخاذی از خانواده‌ها می‌کنند

به لطف الهی و با اشراف اطلاعاتی، تمامی تحرکات گردانندگان این کانال‌ها تحت رصد دقیق پلیس قرار دارد. با تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این اقدامات مجرمانه در دستور کارویژه قرار گرفته و به‌زودی شاهد برخورد قاطع با این هنجارشکنان خواهیم بود.

این مرکز همچنین با اشاره به شناسایی تعدادی از افرادی که با ارسال محتوای مجرمانه (تصاویر و مطالب توهین‌آمیز) با گردانندگان این کانال‌ها همکاری داشته‌اند تأکید کرد: اقدامات قانونی علیه این افراد نیز آغاز شده و تمامی کسانی که به‌نوعی در تولید و نشر این مطالب توهین‌آمیز نقش داشته‌اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

در پایان ضمن دعوت از شهروندان عزیز به حفظ آرامش و سعه‌صدر، از هم استانی‌های گرامی تقاضا داریم ضمن خودداری از عضویت در این کانال‌های موهن، نسبت به مسدودسازی (Block) و گزارش‌دادن (Report) آن‌ها اقدام نمایند. فضای مجازی جولانگاه هنجارشکنان نخواهد بود و پلیس با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت روانی و آبروی خانواده‌ها توسط عده‌ای سودجو به مخاطره بیفتد.

شایان‌ذکر است نتایج اقدامات پلیسی این پرونده، پس از طی مراحل قانونی به اطلاع عموم مردم شریف لرستان خواهد رسید.

کد مطلب 6886451

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