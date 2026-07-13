به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: اخیراً جریانی تحت عنوان کانال‌های تلگرامی، با رویکردی غیراخلاقی و باهدف جلب مخاطب، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت برخی شهروندان کرده و در مراحل بعدی با استفاده از روش‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، بعضاً اقدام به باج‌خواهی و اخاذی از خانواده‌ها می‌کنند

به لطف الهی و با اشراف اطلاعاتی، تمامی تحرکات گردانندگان این کانال‌ها تحت رصد دقیق پلیس قرار دارد. با تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این اقدامات مجرمانه در دستور کارویژه قرار گرفته و به‌زودی شاهد برخورد قاطع با این هنجارشکنان خواهیم بود.

این مرکز همچنین با اشاره به شناسایی تعدادی از افرادی که با ارسال محتوای مجرمانه (تصاویر و مطالب توهین‌آمیز) با گردانندگان این کانال‌ها همکاری داشته‌اند تأکید کرد: اقدامات قانونی علیه این افراد نیز آغاز شده و تمامی کسانی که به‌نوعی در تولید و نشر این مطالب توهین‌آمیز نقش داشته‌اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

در پایان ضمن دعوت از شهروندان عزیز به حفظ آرامش و سعه‌صدر، از هم استانی‌های گرامی تقاضا داریم ضمن خودداری از عضویت در این کانال‌های موهن، نسبت به مسدودسازی (Block) و گزارش‌دادن (Report) آن‌ها اقدام نمایند. فضای مجازی جولانگاه هنجارشکنان نخواهد بود و پلیس با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت روانی و آبروی خانواده‌ها توسط عده‌ای سودجو به مخاطره بیفتد.

شایان‌ذکر است نتایج اقدامات پلیسی این پرونده، پس از طی مراحل قانونی به اطلاع عموم مردم شریف لرستان خواهد رسید.