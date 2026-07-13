به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدزاده صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی ارتقای مهارت قالیبافان فرش دستباف، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر فرش کردستان اظهار کرد: ثبت جهانی فرش بیجار فرصت ارزشمندی برای معرفی هرچه بیشتر این هنر اصیل در بازارهای داخلی و بین‌المللی است و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه اقتصادی استان بهره گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی حوزه فرش دستباف، نبود ارتباط منسجم میان حلقه‌های تولید و بازار است، افزود: به همین منظور، ایجاد زنجیره ارزش فرش دستباف استان در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده مراحل آن انجام شده است. با تکمیل فرآیندهای اداری، این طرح به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صمت کردستان تصریح کرد: در قالب این زنجیره، تمامی مراحل از تأمین مواد اولیه، طراحی و تولید تا آموزش، بازاریابی، فروش و صادرات به صورت یکپارچه مدیریت خواهد شد که این امر می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فعالان این حوزه را برطرف کند.

آموزش و نوآوری نیاز امروز صنعت فرش

محمدزاده با تأکید بر ضرورت انطباق تولیدات با نیاز بازار، گفت: حفظ جایگاه فرش دستباف در بازارهای رقابتی، نیازمند آموزش مستمر، ارتقای مهارت بافندگان و توجه به سلیقه مشتریان است و این برنامه‌ها در شهرستان بیجار آغاز شده و به سایر مناطق استان نیز گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به توانمندی قالیبافان بیجاری افزود: خلاقیت در طراحی، نقشه‌کشی و اجرای فرش از ویژگی‌های شاخص هنرمندان این شهرستان است و همین ظرفیت، فرش بیجار را به یکی از برندهای شناخته‌شده کشور تبدیل کرده است.

رئیس اداره فرش صمت کردستان توسعه بازارهای صادراتی را از اولویت‌های این بخش عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند به رونق بازار فرش دستباف استان کمک کند.

محمدزاده همچنین با اشاره به مطالبات قالیبافان در حوزه بیمه، خاطرنشان کرد: پیگیری پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه در سطح ملی ادامه دارد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، بخشی از دغدغه‌های این قشر برطرف شود.

وی در پایان بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر برند جهانی فرش بیجار تأکید کرد و پیشنهاد داد از نمادها و المان‌های فرش بیجار در ورودی‌های این شهرستان استفاده شود تا هویت فرهنگی و جایگاه جهانی این هنر اصیل بیش از پیش به گردشگران و فعالان این حوزه معرفی شود.