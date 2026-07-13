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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

محمدزاده: زنجیره ارزش فرش دستباف استان به‌زودی اجرایی می‌شود

محمدزاده: زنجیره ارزش فرش دستباف استان به‌زودی اجرایی می‌شود

سنندج- رئیس اداره فرش اداره‌کل صمت کردستان از نزدیک شدن طرح زنجیره ارزش فرش دستباف به مرحله اجرا خبر داد وگفت: این طرح با هدف تقویت تولید، بازاریابی و توسعه صادرات فرش دستباف عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدزاده صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی ارتقای مهارت قالیبافان فرش دستباف، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر فرش کردستان اظهار کرد: ثبت جهانی فرش بیجار فرصت ارزشمندی برای معرفی هرچه بیشتر این هنر اصیل در بازارهای داخلی و بین‌المللی است و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه اقتصادی استان بهره گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی حوزه فرش دستباف، نبود ارتباط منسجم میان حلقه‌های تولید و بازار است، افزود: به همین منظور، ایجاد زنجیره ارزش فرش دستباف استان در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده مراحل آن انجام شده است. با تکمیل فرآیندهای اداری، این طرح به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صمت کردستان تصریح کرد: در قالب این زنجیره، تمامی مراحل از تأمین مواد اولیه، طراحی و تولید تا آموزش، بازاریابی، فروش و صادرات به صورت یکپارچه مدیریت خواهد شد که این امر می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فعالان این حوزه را برطرف کند.

آموزش و نوآوری نیاز امروز صنعت فرش

محمدزاده با تأکید بر ضرورت انطباق تولیدات با نیاز بازار، گفت: حفظ جایگاه فرش دستباف در بازارهای رقابتی، نیازمند آموزش مستمر، ارتقای مهارت بافندگان و توجه به سلیقه مشتریان است و این برنامه‌ها در شهرستان بیجار آغاز شده و به سایر مناطق استان نیز گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به توانمندی قالیبافان بیجاری افزود: خلاقیت در طراحی، نقشه‌کشی و اجرای فرش از ویژگی‌های شاخص هنرمندان این شهرستان است و همین ظرفیت، فرش بیجار را به یکی از برندهای شناخته‌شده کشور تبدیل کرده است.

رئیس اداره فرش صمت کردستان توسعه بازارهای صادراتی را از اولویت‌های این بخش عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند به رونق بازار فرش دستباف استان کمک کند.

محمدزاده همچنین با اشاره به مطالبات قالیبافان در حوزه بیمه، خاطرنشان کرد: پیگیری پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه در سطح ملی ادامه دارد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، بخشی از دغدغه‌های این قشر برطرف شود.

وی در پایان بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر برند جهانی فرش بیجار تأکید کرد و پیشنهاد داد از نمادها و المان‌های فرش بیجار در ورودی‌های این شهرستان استفاده شود تا هویت فرهنگی و جایگاه جهانی این هنر اصیل بیش از پیش به گردشگران و فعالان این حوزه معرفی شود.

کد مطلب 6886452

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