https://mehrnews.com/x3cY7k ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۱ کد مطلب 6936749 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۱ تجدید پیمان حماسی مردم مرکزی در یکصد و هشتاد و هفتمین شب وفاداری اراک- در این ویدئو تجدید پیمان حماسی مردم مرکزی در یکصد و هشتاد و هفتمین شب وفاداری را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6936749 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اقتدار و وحدت مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۸۸ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما