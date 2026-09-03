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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۱

تجدید پیمان حماسی مردم مرکزی در یکصد و هشتاد و هفتمین شب وفاداری

تجدید پیمان حماسی مردم مرکزی در یکصد و هشتاد و هفتمین شب وفاداری

اراک- در این ویدئو تجدید پیمان حماسی مردم مرکزی در یکصد و هشتاد و هفتمین شب وفاداری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6936749

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