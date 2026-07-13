به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین علوی رئیس اداره راهداری شهرستان سامان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای مجموعه‌ای از عملیات ایمن‌سازی، پاکسازی و بهسازی در محورهای این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات شامل ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی پل‌های آبرو، پاکسازی حریم راه‌ها، اصلاح گاردریل‌ها و ریزش‌برداری در محور پل زمانخان به ایلبگی است که با هدف ارتقای ایمنی تردد و حفظ تأسیسات جاده‌ای انجام شده است.

وی همچنین به عملیات تنظیم قنو (شیب‌بندی و ساماندهی شانه جاده) و پاکسازی دهانه پل‌های آبرو در این مسیر اشاره کرد.

علوی با اشاره به اقدامات تکمیلی در این حوزه، گفت: در راستای افزایش ایمنی تردد، عملیات اصلاح و بهسازی حفاظ‌های گاردریل میانی و کناره‌راه در مسیر چالشتر به سامان انجام شده است. همچنین حریم و حاشیه پارکینگ‌های این مسیر از وجود مواد زائد، مصالح و نخاله‌های ساختمانی پاکسازی شد تا ضمن بهبود منظر، از تجمع زباله و کاهش ایمنی جاده جلوگیری شود.

رئیس راهداری شهرستان سامان در ادامه از اجرای پروژه ریزش‌برداری و شانه‌سازی در محور پل زمانخان به ایلبگی خبر داد و تصریح کرد: این عملیات که توسط راهداران شهرستان سامان انجام شده، نقش مهمی در بازگشایی و ایمن‌سازی مسیر برای مسافران و گردشگران این منطقه دارد که یکی از کانون‌های پرتردد گردشگری استان محسوب می‌شود.