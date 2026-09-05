مسیر متفاوت پرسپولیس برای محکومیت بازیکن تأثیرگذار استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال پس از دربی ۱۰۷ وارد مرحله تازهای شده است. باشگاه پرسپولیس که پیش از شهرآورد نیز نسبت به شرایط ثبت و استفاده از این بازیکن اعتراض داشت، پس از پایان مسابقه یک بر یک دو تیم، شکایت رسمی خود را پیگیری کرد تا موضوع حضور و استفاده از آسانی بار دیگر در مراجع مربوط به فوتبال ایران مورد بررسی قرار گیرد.
این اقدام در شرایطی انجام شد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیش از برگزاری دربی، شکایتهای مطرح شده از سوی مس شهر بابک و سپاهان اصفهان درباره حضور آسانی در استقلال را بررسی و در نهایت دعوای این دو باشگاه را رد کرده بود. بر اساس همان رأی، حضور آسانی در ترکیب استقلال بلامانع تشخیص داده شد و این بازیکن توانست در دربی نیز به میدان برود.
با این حال پرسپولیس معتقد است موضوعی که اکنون مطرح کرده با پروندههای قبلی تفاوت دارد و به همین دلیل نیز قصد ندارد صرفاً همان مسیر طیشده توسط مس شهر بابک و سپاهان را تکرار کند. سرخپوشان بر این باورند که برخی جزئیات حقوقی مربوط به وضعیت قرارداد و نحوه بازگشت آسانی به استقلال نیازمند بررسی مجدد است.
نکته قابل توجه درباره رویکرد جدید پرسپولیس، نحوه پیگیری این پرونده است. برخلاف پرونده قبلی که بخش قابل توجهی از جزئیات شکایت، استدلالهای طرفین و مستندات مورد استناد باشگاهها در فضای رسانهای مطرح شد، این بار سرخپوشان ترجیح دادهاند بخش مهمی از استدلالها و مدارک خود را تا زمان ارائه در مرجع رسیدگی منتشر نکنند.
مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند ابتدا مسیر حقوقی پرونده را به طور کامل طی کنند و سپس درباره جزئیات آن اطلاعرسانی کنند. همین مسئله باعث شده اطلاعات دقیقی از همه مستنداتی که قرار است در اختیار مراجع مربوط قرار گیرد، منتشر نشود؛ موضوعی که میتواند به عنوان یکی از تفاوتهای اصلی پرونده جدید با شکایت مس شهر بابک و سپاهان مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، وضعیت آسانی پیش از این نیز با ابهامهای حقوقی همراه بوده است. خبرگزاری مهر در گزارشهای قبلی خود به شرایط قرارداد این بازیکن و اختلاف نظرهای موجود درباره امکان ادامه همکاری او با استقلال پرداخته بود؛ موضوعی که حالا پس از حضور آسانی در دربی و گلزنی او برابر پرسپولیس، بار دیگر به یکی از پروندههای مهم فوتبال ایران تبدیل شده است.
پرسپولیس در شرایطی این پرونده را دنبال میکند که نتیجه دربی ۱۰۷ نیز اهمیت موضوع را بیشتر کرده است. آسانی در این مسابقه موفق شد گل استقلال را به ثمر برساند و نقش مستقیمی در کسب تساوی آبیپوشان داشته باشد. با این حال، سرخپوشان تأکید دارند شکایت آنها صرفاً به اتفاقات داخل زمین ارتباطی ندارد و موضوع اصلی، قانونی بودن شرایط حضور این بازیکن در ترکیب استقلال است.
اکنون باید منتظر ماند و دید مراجع انضباطی و حقوقی فدراسیون فوتبال در مواجهه با استدلالها و مستندات جدید پرسپولیس چه تصمیمی خواهند گرفت؛ پروندهای که این بار برخلاف شکایتهای قبلی، سرخپوشان تلاش کردهاند با احتیاط بیشتری و دور از فضای رسانهای پیش ببرند.
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