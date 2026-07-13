محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، شرایط جوی استان قم در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با آسمانی صاف همراه خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی استان قم افزود: جهت وزش باد در این مدت شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود که در برخی ساعات می‌تواند سبب خیزش گردوخاک در نقاط مختلف استان شود.



ترابیان ادامه داد: برای امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، کمینه دمای هوای استان ۲۶ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۴۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی بیان کرد: روند افزایش دما در روز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت و در این روز حداقل دمای هوا ۲۶ درجه و حداکثر دما ۴۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به ویژگی‌های باد طی این مدت گفت: سرعت وزش باد در هر دو روز بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و این شرایط در برخی ساعات با گردوخاک همراه می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: آسمان استان در این مدت صاف پیش‌بینی شده اما وقوع گردوخاک ناشی از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از پدیده‌های غالب جوی خواهد بود.



ترابیان همچنین به وضعیت دمایی ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: دستجرد با ثبت دمای ۲۳.۱ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان در ساعات ابتدایی روز گذشته بود.



وی افزود: در مقابل، جمکران با ثبت بیشینه دمای ۴۹.۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان قم در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته به شمار می‌رود.