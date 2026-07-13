سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان تا پایان هفته خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی، آسمان گلستان در این مدت غالباً صاف تا قسمتی ابری و گاهی نیمهابری خواهد بود.
وی افزود: برای ساعات عصر و شب امروز افزایش موقت ابر پیشبینی میشود و در مناطق کوهستانی نیز احتمال وقوع بارشهای پراکنده وجود دارد.
ملاحی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: روند افزایش دما تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت و این روز بهعنوان گرمترین روز هفته پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: انتظار میرود بیشینه دمای هوا در روز سهشنبه در بسیاری از نقاط استان به ۴۰ درجه سانتیگراد و در برخی مناطق حتی فراتر از ۴۰ درجه برسد.
وی همچنین از وزش باد نسبتاً شدید و موقتی در برخی نقاط استان خبر داد و افزود: این شرایط بهویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محسوستر خواهد بود و در برخی مناطق میتواند با خیزش گرد و غبار همراه شود.
ملاحی درباره وضعیت دریا نیز گفت: تا روز پنجشنبه، شرایط دریای خزر برای فعالیتهای دریایی آرام و بدون مخاطره پیشبینی میشود.
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