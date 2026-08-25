سامانه بارشی در راه استان سمنان؛ کاهش دما در نیمه شمالی و شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، نقشههای هواشناسی همزمان با نخستین سهشنبه مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که در نقاط مختلف استان سمنان وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام هواشناسی، امروز تداوم گردوخاک در نقاط مختلف استان، بهویژه نیمه غربی و جنوبی، دور از انتظار نیست. همچنین در نیمه شمالی و شرقی استان، بهخصوص در ساعات بعدازظهر و شب، کاهش دما پیشبینی میشود، اما در سایر مناطق تغییر محسوس دمایی رخ نخواهد داد.
در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته، ایوانکی با ثبت سرعت باد ۴۰ کیلومتر بر ساعت، بیشترین سرعت وزش باد را در استان سمنان به خود اختصاص داد؛ وزش بادهایی که میتواند موجب خیزش گردوخاک شود.
کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای امروز و فردا جوی پایدار، وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی کردهاند. بر اساس نقشههای پیشیابی، سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر و شب افزایش خواهد یافت.
برای شهر سمنان، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیشبینی شده است. این شرایط در مناطقی از جمله سرخه، مهدیشهر و دامغان نیز مورد انتظار است، ضمن اینکه در گرمسار و آرادان شدت وزش باد و گردوخاک بیشتر خواهد بود.
در شاهرود، میامی و بسطام نیز وزش باد همراه با کاهش دما در ساعات شامگاهی پیشبینی میشود.
بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز بهترتیب ۲۸ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده است. برای فردا نیز در سمنان و بیشتر نقاط استان، وزش باد و گردوخاک پیشبینی میشود.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، از روز پنجشنبه هفته جاری سامانه کمفشار بارشی و ابرهای بارانزا وارد استان سمنان میشود که فعالیت آن بهویژه در نیمه شمالی استان بیشتر خواهد بود.
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