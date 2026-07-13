تأکید امام جمعه بوشهر بر ضرورت حفظ وحدت ملی حول محور ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در بوشهر با استناد به آیات قرآن کریم در مورد موضوع قصاص اظهار کرد: مطالبه مردم در برنامه های اخیر، اجرای عدالت و قصاص عاملان این جنایت بود و این مطالبه ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد.

وی با اشاره به پیشینه مبارزاتی مردم استان بوشهر در مقابله با استعمار، از مقاومت مردم این استان در برابر تجاوزهای تاریخی انگلیس، پرتغال و هلند یاد کرد و گفت: فرهنگ مقاومت بخشی از هویت مردم بوشهر است و این روحیه در مقاطع مختلف تاریخ کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ استقلال ایران داشته است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با یادآوری رشادت‌های رئیسعلی دلواری، نادر مهدوی، احمدخان تنگستانی و دیگر مبارزان جنوب کشور افزود: مردم بوشهر همواره در دفاع از ایران و اسلام پیشگام بوده‌اند و امروز نیز همان روحیه مقاومت را حفظ کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: همه اقشار، جریان‌های سیاسی، شیعه و سنی، زنان و مردان باید حول محور ولایت و رهبری وحدت خود را حفظ کنند، زیرا دشمن به دنبال ایجاد اختلاف در جامعه است.

وی همچنین از مردم خواست تا با حفظ حضور در صحنه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، انسجام و همبستگی خود را حفظ کنند و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق اهداف خود به پیروزی دست یابد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با قدردانی از حضور گسترده مردم استان در آیین‌های تشییع، تدفین و بزرگداشت رهبر شهید، این حضور را حماسه‌ای ماندگار و نشانه دیانت، مقاومت و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و با بیان اینکه گزارش‌های رسیده از حضور پرشور مردم استان بوشهر موجب افتخار بوده است، اظهار کرد: مردم بوشهر بار دیگر با حضور حماسی خود، برگ زرین دیگری در تاریخ این استان رقم زدند و همانند گذشته، وفاداری خود را به ارزش‌های دینی و انقلابی به نمایش گذاشتند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به آیین‌های برگزارشده در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، گفت: عظمت حضور مردم در این آیین‌ها فراتر از آن بود که رسانه‌ها بتوانند به‌طور کامل آن را به تصویر بکشند و این حضور، پیام روشنی از محبت، مودت و وفاداری مردم نسبت به رهبر شهید به جهان مخابره کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی پس از اقدام خود، با واکنش گسترده ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان روبه‌رو شدند افزود: حضور میلیونی مردم در مراسم‌های بزرگداشت، نشان داد که ملت ایران و بسیاری از ملت‌های مسلمان همچنان بر آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند هستند و در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی موضعی قاطع دارند.

وی با بیان اینکه شعارهای مردم در این آیین‌ها بیانگر حمایت از ولایت فقیه، استمرار راه انقلاب اسلامی و مطالبه برخورد با عاملان این جنایت بود، اظهار کرد: خون رهبر شهید، همانند خون شهدای بزرگ تاریخ اسلام، موجب تقویت جبهه مقاومت خواهد شد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم استان در مراسم‌های بزرگداشت، از تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها، شهرها و روستاهای استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: مردم این استان بار دیگر در سطح ملی خوش درخشیدند و مایه افتخار ایران اسلامی شدند.