به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: با وجود جنگ تحریمها و محدودیتهای اقتصادی امنیت غذایی کشور پایدار است و هیچ نگرانی در تأمین نیازهای مردم وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور است اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی روبهروست، تولیدکنندگان بخش کشاورزی با تلاش جهادی خود اجازه ندادند خللی در تأمین کالاهای اساسی و غذای مردم ایجاد شود.
برومندی افزود: مدیریت مناسب برنامهریزی دقیق و همراهی کشاورزان دامداران و باغداران موجب شد برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران هیچگونه بحران در تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی به وجود نیاید.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از حمایتهای دولت استانداری ایلام و فعالان بخش کشاورزی تصریح کرد: با تداوم این همدلی و برنامهریزی، امنیت غذایی کشور در آینده نیز حفظ خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این جابهجایی در چارچوب روند معمول مدیریتی انجام شده است.
در پایان از خدمات حشمت عزیزان رئیس پیشین سازمان قدردانی و علیرضا طولابی به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام معرفی شد.
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