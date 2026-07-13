به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: با وجود جنگ تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی امنیت غذایی کشور پایدار است و هیچ نگرانی در تأمین نیازهای مردم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور است اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی روبه‌روست، تولیدکنندگان بخش کشاورزی با تلاش جهادی خود اجازه ندادند خللی در تأمین کالاهای اساسی و غذای مردم ایجاد شود.

برومندی افزود: مدیریت مناسب برنامه‌ریزی دقیق و همراهی کشاورزان دامداران و باغداران موجب شد برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران هیچ‌گونه بحران در تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی به وجود نیاید.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از حمایت‌های دولت استانداری ایلام و فعالان بخش کشاورزی تصریح کرد: با تداوم این همدلی و برنامه‌ریزی، امنیت غذایی کشور در آینده نیز حفظ خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این جابه‌جایی در چارچوب روند معمول مدیریتی انجام شده است.

در پایان از خدمات حشمت عزیزان رئیس پیشین سازمان قدردانی و علیرضا طولابی به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام معرفی شد.