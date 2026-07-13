بررسی ۲۱ پرونده واگذاری اراضی ملی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند ظهر دوشنبه با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی ملی و صیانت از انفال، به رسانهها اظهار داشت: در چارچوب اجرای تبصره ماده ۳۳ قانون اصلاحی حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، نظارت مستمر بر نحوه اجرای طرحها و بهرهبرداری از اراضی واگذار شده به بخشهای کشاورزی، صنعتی و تولیدی با جدیت در دستور کار مدیریت امور اراضی قرار دارد.
بررسی وضعیت ۲۱ پرونده واگذاری اراضی
وی با بیان اینکه کمیسیون هیئت نظارت ماده ۳۳ بهصورت مستمر عملکرد مجریان طرحهای واگذاری را رصد میکند، افزود: در نشست اخیر این کمیسیون، وضعیت ۲۱ پرونده مربوط به اراضی ملی و دولتی مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت طرحها، نحوه اجرای تعهدات و میزان بهرهبرداری از اراضی واگذار شده ارزیابی شد.
مدیر امور اراضی لرستان تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات، اطمینان از استفاده صحیح از اراضی دولتی در مسیر توسعه تولید، جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال و صیانت از منابع ملی است.
تغییر کاربری غیرمجاز خط قرمز مدیریت امور اراضی است
کردعلیوند با هشدار نسبت به هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز یا رهاسازی اراضی واگذار شده، گفت: تغییر کاربری اراضی ملی خارج از چارچوب قراردادها و همچنین عدم اجرای تعهدات از سوی مجریان طرحها، خط قرمز مدیریت امور اراضی است و در این زمینه هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی افزود: نظارت بر اراضی واگذار شده امروز با بهرهگیری از روشهای دقیق و هوشمند انجام میشود و در صورت احراز هرگونه تخلف، انحراف از اهداف تعیینشده یا عدم اجرای تعهدات، قرارداد واگذاری بدون اغماض فسخ و اراضی به دولت بازگردانده خواهد شد.
حمایت از تولیدکنندگان واقعی؛ برخورد با زمینخواری
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه رونق تولید در گرو اجرای دقیق تعهدات است، اظهار داشت: سیاست این مدیریت حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی است که با جدیت در مسیر اجرای طرحهای تولیدی فعالیت میکنند.
کردعلیوند خاطرنشان کرد: در مقابل، با افرادی که تحت پوشش اجرای طرحهای تولیدی به دنبال تصرف یا زمینخواری هستند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و اجازه نخواهیم داد اراضی ملی از اهداف اصلی خود خارج شوند.
پایش مستمر طرحهای واگذاری
وی با اشاره به وظایف کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳، گفت: این کمیسیون بهصورت مستمر وضعیت طرحهای واگذار شده را پایش میکند و بهرهبرداران موظف هستند گزارش پیشرفت اجرای طرحها و میزان عمل به تعهدات خود را در بازههای زمانی مشخص ارائه دهند.
مدیر امور اراضی لرستان تأکید کرد: استمرار این نظارتها، علاوه بر صیانت از اراضی ملی، زمینه استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی، حمایت از سرمایهگذاری سالم و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم خواهد کرد.
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