بسیج امکانات برای میزبانی از زائران اربعین حسینی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اربعین سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ظهر دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد و با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان، مدیران ستادی و رؤسای ادارات تابعه برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با اسکان، تغذیه، پشتیبانی و تأمین امکانات مورد نیاز برای زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی کامل میان واحدهای مختلف سازمان تأکید شد.
میزبانی سهروزه از زائران در مسیر بازگشت
حجتالاسلام موسوی، مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به اهمیت معنوی راهپیمایی اربعین، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این سازمان از دهم تا سیزدهم ماه صفر به مدت سه روز امکانات اسکان و تغذیه زائران ایرانی را در مسیر بازگشت از زیارت فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اربعین بزرگترین اجتماع دینی جهان اسلام است، افزود: امسال با توجه به شرایط خاص کشور و فضای معنوی ناشی از شهادت رهبر بزرگ جهان تشیع، ضرورت دارد مراسم اربعین با شور و مشارکت بیشتری برگزار شود.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مدیران، کارکنان و تشکلهای بخش خصوصی وابسته به این سازمان خواست با مشارکت فعال در این اقدام خیرخواهانه، زمینه میزبانی آبرومندانه از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را فراهم کنند.
در ادامه این جلسه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گزارشی از برآورد هزینههای برپایی موکب در کشور عراق ارائه کرد.
مشارکت کارکنان از طریق کسر از حقوق
خسروی با اشاره به شیوه مشارکت کارکنان در این طرح معنوی، گفت: همکاران علاقهمند میتوانند به صورت داوطلبانه با ثبت درخواست خود در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند و به صورت کسر از حقوق در سه قسط ماهیانه دریافت خواهد شد.
وی افزود: مشارکت داوطلبانه کارکنان در کنار همراهی تشکلهای بخش خصوصی و مجموعههای وابسته به جهاد کشاورزی، پشتوانه اصلی اجرای برنامههای اربعین امسال خواهد بود.
تأکید بر همافزایی همه ظرفیتها
در پایان جلسه ستاد اربعین، حاضران بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهای سازمانی، مردمی و بخش خصوصی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی تأکید کردند و مقرر شد کمیتههای تخصصی مربوط به اسکان، تغذیه، پشتیبانی، تدارکات و امور اجرایی، برنامههای عملیاتی خود را در کوتاهترین زمان تدوین و اجرا کنند.
سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین اعلام کرد که با هماهنگی دستگاههای مرتبط، آمادگی لازم برای حضور مؤثر در خدمترسانی به زائران اربعین و میزبانی از کاروانهای عبوری از استان فراهم خواهد شد.
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