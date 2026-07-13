به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی در نشست هماهنگی با نمایندگان تام‌الاختیار و مسئولان حفاظت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که با حضور ۶۰۰ نفر به صورت وبیناری برگزار شد با تقدیر از حضور باشکوه ملت ایران در مراسم سوگواری قائد شهید ملت، گفت: بیش از ۶۵۱ هزار نفر متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند و این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه سال جاری در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: سازمان سنجش به عنوان نهادی ملی و تخصصی با شعار مشارکت در پیشرفت کشور از طریق بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزشی و مسئولیت اجتماعی نهادینه کردن فرهنگ سنجش در جامعه با هدف خود ارزیابی آحاد مردم از دانش، توانش، نگرش و توانمندی های خود، درصدد است که اصل عدالت در سنجش و پذیرش را در تمامی فرآیندها و مراحل آزمون‌ها اجرایی کند و معتقد است برگزاری آزمون های ملی، حساس و خطیر صرفا یک فعالیت اداری نیست بلکه فعالیت علمی و فنی و مسئولیتی اجتماعی است.

وی تاکید کرد: سازمان سنجش و شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون باید بر اساس اصول شفافیت در عملکرد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به بهترین نحو ممکن این آزمون را راهبری و اجرا کنند.

محمدی ضمن تاکید بر حساسیت جایگاه سازمان و شبکه ملی عنوان کرد: آزمون کارشناسی ارشد به عنوان نمود عملی سنجش علمی، فرصت‌های ورود به سطوح و دوره های آموزش عالی، مسیرهای تحصیلی، شغلی و حرفه‌ای و حضور در طیف متنوعی از دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی را فراهم می کند و بنابراین مستلزم داشتن طرح و برنامه مدون و مستند است که باید نقشه راه شبکه ملی در اجرا قرار گیرد.

وی در ادامه بر ضرورت مسئولیت سپاری اجرای آزمون ها به ستادهای استانی به عنوان ابتکاری مدیریتی تاکید و عنوان کرد: با توجه به اشراف مسئولین آموزش عالی استان بر امکانات و توانمندی‌های هر استان، روسای دانشگاه‌ها باید راهبری اجرای آزمون را متقبل شوند.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به رئوس اقدام های انجام شده در مرحله پیش از برگزاری آزمون، از مکاتبه و هماهنگی با نهادهای ملی و استانی نظیر وزارت کشور، وزارت نیرو و استانداری‌های سراسر کشوربرای مشارکت و پشتیبانی در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی انتظارات در مراحل اجرای آزمون و پس از آن را تشریح و بر ضرورت توجه به تکریم متقاضیان و آرامش روانی آنان و تدارک تمهیدات لازم از جمله پایداری شبکه انرژی و تامین روشنایی و سرمایش حوزه ها به صورت خاص تاکید کرد.