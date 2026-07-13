پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری امروز (دوشنبه ۲۲ تیر ماه) با انتشار بیانیهای، ضمن تمجید از پیام عزتمندانه رهبر معظم انقلاب پس از تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب، این بیانیه را تجلی معارف عاشورایی و سند راهبردی برای صیانت از وحدت امت و تحقق وعده الهی در تعقیب و مجازات عاملان جنایت دانست و بر لزوم تبعیت کامل همه مسؤولان از منویات ولی فقیه تأکید کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ»
مجلس خبرگان، تقویت رهبری است. امام خمینی (ره)در منظومه معرفتی اسلام، شهادت عالیترین مرتبه بندگی و تجلی کامل ایمان، اخلاص و جهاد فی سبیل الله است و تبیین صحیح این حقیقت، از مهمترین وظایف عالمان دین و رهبران الهی در پاسداری از هویت عجین شده امت اسلامی با فرهنگ عاشورا به شمار میآید.
از همین منظر، پیام عزتمندانه و راهبردی امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) که پس از تشییع و بدرقه اعجاب انگیز و تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی(قدس الله نفسه الزکیه) در ایران و عراق صادر شده است، تجلیبخش معارف ناب قرآن و اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت مسلمان است.
این پیام، با بهرهگیری از ادبیات عمیق دینی و الهام از فرهنگ حسینی با تکریم مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت صیانت از وحدت امت اسلامی، استمرار راه مجاهدان فی سبیل الله، حفظ روحیه استقامت و اعتماد به وعدههای قطعی الهی و در نهایت بر تکلیف إلهی نسبت به تعقیب و مجازاتقاتلان و خونخواهی امام شهید و سایر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید مینماید و بار دیگر نشان میدهد که گفتمان انقلاب اسلامی، ریشه در مکتب حضرات معصومین (صلوات الله علیهم) داشته و در پرتو همان معارف اصیل به حیات و بالندگی خود ادامه میدهد.
مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام حمایت کامل از مضامین این پیام ارزشمند، آن را منشوری راهبردی برای تقویت بصیرت دینی، تحکیم انسجام ملی و پاسداری از آرمانهای والای انقلاب اسلامی و فصل الخطاب بودن کلام ولی فقیه دانسته و تبعیت کامل از رهنمودهای حکیمانه ولی امر مسلمین از سوی همه اقشار و جریانها و به طور خاص از سوی مسؤولین محترم نظام را ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران میداند و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) را در انجام رسالت خطیر هدایت، راهبری و صیانت از مصالح امت اسلامی مسئلت مینماید.
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