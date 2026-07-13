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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

«هدیه خوبان» دست‌سازه‌های کودکان لرستانی را راهی مسیر اربعین می‌کنند

«هدیه خوبان» دست‌سازه‌های کودکان لرستانی را راهی مسیر اربعین می‌کنند

خرم‌آباد - اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با اجرای پویش «هدیه خوبان»، دست‌سازه‌های فرهنگی، هنری و ادبی خود را برای اهدا به کودکان زائر اربعین حسینی آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «هدیه خوبان» همزمان با فرارسیدن ایام محرم و اربعین حسینی، در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان آغاز شده و اعضای این مراکز با تولید دست‌سازه‌های متنوع، هدایای معنوی خود را برای کودکان زائر اربعین آماده می‌کنند.

«هدیه خوبان» دست‌سازه‌های کودکان لرستانی را راهی مسیر اربعین می‌کنند

این پویش در قالب برنامه‌های فرهنگی تابستانی کانون و با مشارکت فعال کودکان، نوجوانان، مربیان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و تلاش دارد مفاهیم عاشورایی را از مسیر هنر، خلاقیت و فعالیت‌های فرهنگی به نسل جدید منتقل کند.

«هدیه خوبان»؛ پیوند هنر کودکانه با فرهنگ عاشورا

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، پویش «هدیه خوبان» با هدف تعمیق معارف عاشورایی، تقویت هویت دینی و ملی و پرورش خلاقیت‌های هنری کودکان و نوجوانان در تمامی مراکز فرهنگی و هنری استان در حال اجراست.

این پویش که چندین سال است در مراکز کانون سراسر کشور برگزار می‌شود، امسال با رویکردی ویژه بر تولید آثاری مبتنی بر نمادهای اصیل ایرانی و اسلامی تمرکز دارد تا ضمن معرفی فرهنگ عاشورا، جلوه‌هایی از هنر و هویت بومی را نیز به نمایش بگذارد.

روایت هنرمندانه کودکان از پیام کربلا

در این دوره، بازتاب مظلومیت شهدای کودک واقعه عاشورا و انتقال پیام آنان به افکار عمومی جهان، یکی از محورهای اصلی تولید آثار اعلام شده است.

اعضا و مربیان مراکز کانون لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی، انواع دست‌سازه‌ها، آثار هنری و تولیدات خلاقانه را آماده می‌کنند تا به عنوان هدیه‌ای فرهنگی به کودکان و نوجوانان حاضر در مسیر پیاده‌روی اربعین اهدا شود.

مشارکت خانواده‌ها در تولید آثار

اجرای این پویش بر پایه فعالیت‌های فرآیندمحور تابستانی برنامه‌ریزی شده و علاوه بر مربیان و اعضای کانون، خانواده‌ها و «کانون‌یاران» نیز در طراحی و تولید آثار مشارکت دارند.

برگزارکنندگان این برنامه معتقدند حضور خانواده‌ها در کنار کودکان، علاوه بر افزایش کیفیت آثار، زمینه انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی را در محیط خانواده تقویت می‌کند.

تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی در تولید دست‌سازه‌ها

در تولید آثار این پویش، استفاده از نمادهای مشترک ملی و اسلامی، بهره‌گیری از مواد سبک و مقاوم برای سهولت حمل‌ونقل و همچنین رعایت اصول زیبایی‌شناسی در طراحی و بسته‌بندی مورد توجه قرار گرفته است.

این آثار در قالب‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی تهیه می‌شوند و بیانگر ارادت کودکان و نوجوانان ایرانی به فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی هستند.

بازتاب رسانه‌ای پویش

بر اساس اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، فعالیت‌های این پویش در فضای مجازی و رسانه‌های استانی با هشتگ #پویش_هدیه_خوبان منتشر خواهد شد و جزئیات مربوط به زمان‌بندی ارسال و توزیع دست‌سازه‌ها برای استان‌های مقصد نیز پس از نهایی شدن برنامه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6887153

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