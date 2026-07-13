به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «هدیه خوبان» همزمان با فرارسیدن ایام محرم و اربعین حسینی، در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان آغاز شده و اعضای این مراکز با تولید دست‌سازه‌های متنوع، هدایای معنوی خود را برای کودکان زائر اربعین آماده می‌کنند.

این پویش در قالب برنامه‌های فرهنگی تابستانی کانون و با مشارکت فعال کودکان، نوجوانان، مربیان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و تلاش دارد مفاهیم عاشورایی را از مسیر هنر، خلاقیت و فعالیت‌های فرهنگی به نسل جدید منتقل کند.

«هدیه خوبان»؛ پیوند هنر کودکانه با فرهنگ عاشورا

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، پویش «هدیه خوبان» با هدف تعمیق معارف عاشورایی، تقویت هویت دینی و ملی و پرورش خلاقیت‌های هنری کودکان و نوجوانان در تمامی مراکز فرهنگی و هنری استان در حال اجراست.

این پویش که چندین سال است در مراکز کانون سراسر کشور برگزار می‌شود، امسال با رویکردی ویژه بر تولید آثاری مبتنی بر نمادهای اصیل ایرانی و اسلامی تمرکز دارد تا ضمن معرفی فرهنگ عاشورا، جلوه‌هایی از هنر و هویت بومی را نیز به نمایش بگذارد.

روایت هنرمندانه کودکان از پیام کربلا

در این دوره، بازتاب مظلومیت شهدای کودک واقعه عاشورا و انتقال پیام آنان به افکار عمومی جهان، یکی از محورهای اصلی تولید آثار اعلام شده است.

اعضا و مربیان مراکز کانون لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی، انواع دست‌سازه‌ها، آثار هنری و تولیدات خلاقانه را آماده می‌کنند تا به عنوان هدیه‌ای فرهنگی به کودکان و نوجوانان حاضر در مسیر پیاده‌روی اربعین اهدا شود.

مشارکت خانواده‌ها در تولید آثار

اجرای این پویش بر پایه فعالیت‌های فرآیندمحور تابستانی برنامه‌ریزی شده و علاوه بر مربیان و اعضای کانون، خانواده‌ها و «کانون‌یاران» نیز در طراحی و تولید آثار مشارکت دارند.

برگزارکنندگان این برنامه معتقدند حضور خانواده‌ها در کنار کودکان، علاوه بر افزایش کیفیت آثار، زمینه انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی را در محیط خانواده تقویت می‌کند.

تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی در تولید دست‌سازه‌ها

در تولید آثار این پویش، استفاده از نمادهای مشترک ملی و اسلامی، بهره‌گیری از مواد سبک و مقاوم برای سهولت حمل‌ونقل و همچنین رعایت اصول زیبایی‌شناسی در طراحی و بسته‌بندی مورد توجه قرار گرفته است.

این آثار در قالب‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی تهیه می‌شوند و بیانگر ارادت کودکان و نوجوانان ایرانی به فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی هستند.

بازتاب رسانه‌ای پویش

بر اساس اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، فعالیت‌های این پویش در فضای مجازی و رسانه‌های استانی با هشتگ #پویش_هدیه_خوبان منتشر خواهد شد و جزئیات مربوط به زمان‌بندی ارسال و توزیع دست‌سازه‌ها برای استان‌های مقصد نیز پس از نهایی شدن برنامه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.