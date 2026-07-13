نمایندگان آمریکایی به ترامپ: قانون را دور نزن و درباره جنگ دروغ نگو!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مایک لوین، نماینده حزب دموکرات کنگره از ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری به کنگره اطلاع داده که درگیری با ایران از سر گرفته شده است.

لوین افزود ترامپ در حالی از ازسرگیری جنگ خبر می‌دهد که هم‌زمان ادعا می‌کند تصمیم درباره جنگ تنها در اختیار اوست؛ موضوعی که به گفته وی با مفاد قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد.

وی گفت: هیچ رئیس‌جمهوری حق ندارد مدعی برخورداری از اختیار مطلق و انحصاری درباره جنگ باشد.

این نماینده دموکرات همچنین خواستار کنار گذاشتن اختلافات حزبی شد و گفت زمان آن رسیده که جمهوری‌خواهان نیز به دموکرات‌ها بپیوندند تا به «ایده تصمیم‌گیری یک‌جانبه یک فرد درباره جنگ و صلح» پایان داده شود.

در همین حال، ترزا لِگِر فرناندز، (Teresa Leger Fernández) نماینده دیگر دموکرات کنگره از ایالت نیومکزیکو تأکید کرد که ترامپ نمی‌تواند «روی کاغذ» به جنگ پایان دهد تا قانون را دور بزند و سپس هر زمان که بخواهد آن را از سر بگیرد.

وی گفت: دیگر کافی است؛ دروغ‌ها و جنگ‌های بی‌پایان باید متوقف شوند.

فرناندز همچنین گفت ترامپ پیش‌تر درباره پایان جنگ دروغ گفته و اکنون به کنگره اطلاع داده است که وضعیت جنگی دوباره بازگشته و خواهان یک مهلت ۶۰ روزه دیگر برای ادامه عملیات نظامی بدون موافقت کنگره شده است.