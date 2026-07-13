به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه ترامپ ادعا کرد که می خواهد ۲۰ درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری از تنگه هرمز را به‌عنوان هزینه به اصلاح تأمین امنیت تنگه هرمز دریافت کند، وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع ارشد آگاه در منطقه خلیج فارس اعلام کرد که واشنگتن موضوع دریافت احتمالی عوارض به بهانه تأمین امنیت تنگه هرمز را با متحدان منطقه‌ای خود مطرح نکرده است.

این در حالیست که رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در تروث سوشال مدعی شد: تنگه هرمز، با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند! آمریکا با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد. اما بر اساس انصاف، برای انجام این مأموریت و تأمین امنیت این بخش بسیار پرتنش جهان، باید همه هزینه‌ هایش جبران شود. به همین منظور، ۲۰ درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری به‌عنوان هزینه این مأموریت دریافت خواهد شد.