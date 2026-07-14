شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی شهر چغادک

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اهالی شهر چغادک در شهرستان بوشهر، صبح سه‌شنبه صدای انفجار را شنیده‌اند.

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