شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی شهر چغادک

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای میدانی نشان میدهد که اهالی شهر چغادک در شهرستان بوشهر، صبح سهشنبه صدای انفجار را شنیدهاند.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
بوشهر- صبح سهشنبه، اهالی چغادک صدای انفجار را در نزدیکی این شهر شنیدند اما منابع رسمی هنوز در این باره اعلام نظر نکرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای میدانی نشان میدهد که اهالی شهر چغادک در شهرستان بوشهر، صبح سهشنبه صدای انفجار را شنیدهاند.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
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