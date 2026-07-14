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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۲

انفجارهای مهیب در جنوب لبنان؛ تجاوزات اسرائیل ادامه دارد

انفجارهای مهیب در جنوب لبنان؛ تجاوزات اسرائیل ادامه دارد

رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته با انفجارهای مهیبی جنوب لبنان را لرزاند و همزمان به حملات توپخانه ای خود نیز ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست یک انفجار بزرگ را در منطقه مجدل زون در جنوب لبنان رقم زدند.

همزمان نیز حملات توپخانه ای منطقه بیوت السیاد را به آتش کشید. انفجارهای مهیب دیگری نیز در حد فاصل میان حولا و مرکبا و همچنین در منطقه کونین واقع در بنت جبیل در جنوب لبنان رخ داد.

روز گذشته منابع رسمی لبنان اعلام کردند که تعداد شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور از ۲ مارس تا ۱۳ ژوئیه به چهار هزار و ۳۲۴ تن می رسد. این حملات تاکنون ۱۲ هزار و ۲۲۱ زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 6887334

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 0
      پاسخ
      چرا اینکاررو می کنند

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