هشدار نبیه بری نسبت به اهداف اسرائیل از ارائه یک پیشنهاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجمهوریه، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد: هیچ مسیری که منجر به تحقق نتیجه مثبت و توقف تجاوزات و پایان اشغالگری شود موجب نارضایتی من نمی شود.

وی اضافه کرد: مذاکرات مستقیمی که منجر به توافقنامه چارچوب شد هیچ منفعت واقعی برای لبنان و حقوق این کشور به همراه نداشته است. اگر آنها بتوانند به عقب‌نشینی اسرائیل، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و آغاز روند بازسازی مناطق جنگ زده در لبنان دست پیدا کنند من قطعا خوشحال خواهم شد.

بری تصریح کرد: با گزینه مناطق آزمایشی که به معنای انتظار دو ساله برای تکمیل عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان است مخالفم. مناطق آزمایشی پیشنهاد شده عمدتاً خالی از سکنه هستند و من هشدار می‌دهم که هدف از این اقدام کشاندن ارتش به درگیری‌های داخلی و ایجاد فتنه ای است که فقط به نفع اسرائیل خواهد بود؛ اسرائیلی که می‌خواهد ما را به دام خود بکشاند. ما با تمام قدرت و تدبیری که در اختیار داریم با این مشکل مقابله خواهیم کرد.

وی بیان کرد: مذاکرات مستقیم بین هیئت‌های لبنانی و اسرائیلی تکرار و امتداد یک روند تو در تو است.