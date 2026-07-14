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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

هشدار نبیه بری نسبت به اهداف اسرائیل از ارائه یک پیشنهاد

هشدار نبیه بری نسبت به اهداف اسرائیل از ارائه یک پیشنهاد

رئیس پارلمان لبنان نسبت به اهداف رژیم صهیونیستی از پیشنهاد عقب نشینی از مناطق آزمایشی این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجمهوریه، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد: هیچ مسیری که منجر به تحقق نتیجه مثبت و توقف تجاوزات و پایان اشغالگری شود موجب نارضایتی من نمی شود.

وی اضافه کرد: مذاکرات مستقیمی که منجر به توافقنامه چارچوب شد هیچ منفعت واقعی برای لبنان و حقوق این کشور به همراه نداشته است. اگر آنها بتوانند به عقب‌نشینی اسرائیل، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و آغاز روند بازسازی مناطق جنگ زده در لبنان دست پیدا کنند من قطعا خوشحال خواهم شد.

بری تصریح کرد: با گزینه مناطق آزمایشی که به معنای انتظار دو ساله برای تکمیل عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان است مخالفم. مناطق آزمایشی پیشنهاد شده عمدتاً خالی از سکنه هستند و من هشدار می‌دهم که هدف از این اقدام کشاندن ارتش به درگیری‌های داخلی و ایجاد فتنه ای است که فقط به نفع اسرائیل خواهد بود؛ اسرائیلی که می‌خواهد ما را به دام خود بکشاند. ما با تمام قدرت و تدبیری که در اختیار داریم با این مشکل مقابله خواهیم کرد.

وی بیان کرد: مذاکرات مستقیم بین هیئت‌های لبنانی و اسرائیلی تکرار و امتداد یک روند تو در تو است.

کد مطلب 6887475

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