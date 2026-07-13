هشدار دروزی های سوریه به تل آویو: دست بسته نخواهیم ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ساکنان شهرک دروزی‌نشین «حضر» در استان قنیطره در جنوب سوریه با انتشار بیانیه‌ای اقدامات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه را محکوم کردند و درباره تکرار این گونه اقدامات هشدار دادند.

ساکنان این منطقه یورش نظامیان اسرائیلی به تعدادی از خانه‌ها را محکوم و اعلام کردند که این اقدامات موجب ترس و وحشت زنان و کودکان شده است.

آنها در بیانیه خود تأکید کردند که این اقدامات، نقض آشکار حرمت منازل و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و آرامش ساکنان به شمار می‌رود.

در این بیانیه همچنین از «محدودیت‌های مکرر» اعمال شده از سوی نظامیان اسرائیلی بر رفت‌وآمد کشاورزان انتقاد شده است.

به گفته ساکنان، این محدودیت‌ها مانع دسترسی کشاورزان به زمین‌های زراعی‌شان می‌شود، معیشت آنان را به خطر می‌اندازد و شرایط دشوار زندگی در این منطقه را تشدید می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: سلاح‌های انفرادی موجود در اختیار برخی از اهالی، صرفا برای دفاع از خود، حفاظت از زمین و حفظ کرامت آنان است و به هیچ وجه اهداف تهاجمی ندارد.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که پیروان طایفه موحدین دروز در طول تاریخ به دعوت به صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و تلاش برای برقراری امنیت و ثبات شناخته شده‌اند و همچنان به این اصول و ارزش‌های والای که از نیاکان خود به ارث برده‌اند، پایبند هستند.

آنان هشدار دادند که در صورت تکرار این‌گونه تعرض‌ها و نقض حرمت خانه‌ها و حریم شخصی‌شان، از حق طبیعی خود برای دفاع از خویش استفاده خواهند کرد، هرچند این امر مستلزم پرداخت هرگونه هزینه و فداکاری باشد.

در پایان، ساکنان این منطقه با انتشار فراخوانی فوری خطاب به دروزی‌های سوریه، لبنان، بلندی‌های اشغالی جولان و اراضی اشغالی، از آنان خواستند با درایت و احساس مسئولیت تاریخی و اخلاقی، برای مدیریت این تحولات خطرناک تلاش کنند؛ به گونه‌ای که کرامت مردم حفظ شود، صلح و آرامش داخلی آسیب نبیند و از کشیده شدن منطقه به تنش‌ها و بحران‌های بیشتر جلوگیری شود.