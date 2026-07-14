به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران ثبت‌نام بوت‌کمپ آموزشی جریان‌سازی رسانه‌ای «طنین» را آغاز کرد. این رویداد با هدف شناسایی، گردهم‌آوردن و توانمندسازی بانوان جوان علاقه‌مند به فعالیت رسانه‌ای طراحی شده و تلاش دارد زمینه حضور مؤثرتر آنان را در عرصه روایت‌سازی، تولید محتوا و جریان‌سازی رسانه‌ای فراهم کند.

در سال‌های اخیر، فضای رسانه‌ای بیش از هر زمان دیگری به یکی از عرصه‌های اصلی اثرگذاری اجتماعی تبدیل شده است. شکل‌گیری روایت‌ها، بازنمایی رویدادها، تولید محتوا و ایجاد جریان‌های رسانه‌ای، نقشی تعیین‌کننده در نحوه درک و تحلیل مخاطبان از مسائل مختلف ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، حضور نیروهای جوان، خلاق و دغدغه‌مند در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بوت‌کمپ رسانه‌ای «طنین» نیز با توجه به همین ضرورت طراحی شده تا بستری برای شناسایی و تقویت ظرفیت‌های موجود در میان بانوان جوان علاقه‌مند به رسانه فراهم آورد.

این رویداد با محوریت جریان‌سازی رسانه‌ای و روایت‌سازی از دفاع ملی ایرانیان شکل گرفته است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه فعالان رسانه‌ای قرار گرفته و اهمیت آن در فضای عمومی کشور افزایش یافته است. «طنین» تلاش می‌کند فرصتی را فراهم کند تا شرکت‌کنندگان در کنار یکدیگر، در فضایی تعاملی و پویا با ابعاد مختلف فعالیت رسانه‌ای آشنا شده و تجربه‌ای متفاوت از حضور در یک رویداد رسانه‌ای را پشت سر بگذارند.

بوت‌کمپ آموزشی جریان‌سازی رسانه‌ای «طنین» به‌صورت یک رویداد فشرده و پروژه‌محور برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در طول برگزاری آن، در قالب فعالیت‌های تیمی و با همراهی منتورهای تخصصی، در مسیر طراحی و توسعه ایده‌های رسانه‌ای قرار خواهند گرفت. این رویکرد موجب می‌شود فضای رویداد صرفاً به ارائه آموزش‌های نظری محدود نباشد و شرکت‌کنندگان بتوانند تجربه‌ای نزدیک به فعالیت‌های واقعی رسانه‌ای را نیز کسب کنند.

موضوعات محوری این بوت‌کمپ بر مسائل مرتبط با جنگ تحمیلی، عملیات رسانه‌ای، افکار عمومی و روایت‌سازی از دفاع ملی ایرانیان متمرکز است. انتخاب این محور موضوعی با هدف توجه به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های امروز رسانه‌ای انجام شده است؛ عرصه‌ای که در آن روایت‌ها، برداشت‌ها و تصویرسازی‌های رسانه‌ای می‌توانند در شکل‌دهی به نگاه مخاطبان و افکار عمومی نقش‌آفرین باشند.

این رویداد فرصتی برای افرادی است که علاقه دارند در محیطی پویا، خلاقانه و تعاملی، تجربه‌ای متفاوت از فعالیت رسانه‌ای را پشت سر بگذارند و در کنار سایر علاقه‌مندان این حوزه، در مسیر یادگیری و تجربه‌اندوزی گام بردارند. علاقه‌مندان می‌توانند برای پیش‌ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی، از طریق پیام‌رسان‌های «بله» و «ایتا» به آیدی‌های @taninevent پیام ارسال کنند.