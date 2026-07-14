به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، حوالی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد امروز،۲۳ تیرماه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه تصادم دریایی در شمال قشم دریافت شد.
بررسیهای اولیه بیانگر آن است که یک فروند کشتی فلهبر درمسیر دریا روی با کشتی دیگری برخورد کرده است.
در پی وقوع این تصادم دریایی ،با هماهنگی مرکز جستجو ونجات دریایی استان هرمزگان یک فروند شناور هادی و یک فروند یدککش بهمنظور مدیریت وضعیت و بررسی ابعاد سانحه به موقعیت اعزام شدند.
بر اساس این گزارش کشتی فله بر با ۲۳ نفر خدمه ، به دلیل وارد شدن صدمات جدی به قسمت میانی بدنه و نشت آب، دچار شرایط اضطرارشده که دستور ترک شناوراز سوی فرمانده کشتی صادر می شود.
خوشبختانه با هماهنگی مرکز جستوجو و نجات دریایی (MRCC)، تمامی خدمه کشتی در صحت و سلامت کامل از شناور خارج و به جزیره قشم منتقل شده اند
تیمهای امدادی و کارشناسان دریایی مستقر در محل، همچنان در حال بررسی دقیقتر جوانب این حادثه و اقدامات لازم هستند.
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