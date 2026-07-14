به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا صبح سه شنبه در دومین جلسه کمیته حملونقل سوخت ستاد اربعین حسینی در محل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان، اظهار کرد: آخرین اقدامات انجامشده در زمینه حملونقل زائران اربعین و تأمین سوخت ناوگان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: آمادگی ناوگان حملونقل عمومی، مدیریت و تأمین سوخت مورد نیاز، ارتقای ایمنی سفرها، نظارت بر روند خدماترسانی و افزایش کیفیت خدمات به زائران اربعین مورد تاکید است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان در این نشست با بیان اینکه برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای مسئول نقش مهمی در اجرای موفق عملیات اربعین دارد، یادآور شد: تأمین ایمنی سفرهای زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان، اولویت اصلی مجموعه راهداری استان به شمار می رود و همه ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف بسیج شده است.
پارسا با تأکید بر آمادگی ناوگان حملونقل عمومی ادامه داد: مدیریت مناسب تأمین سوخت، هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و صنوف حملونقل و نظارت دقیق بر روند خدمترسانی، زمینهساز سفری ایمن، منظم و در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
وی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین، بر استمرار برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیری اجرای مصوبات کمیته حملونقل سوخت تا پایان عملیات جابهجایی زائران تأکید کرد و افزود: نقاط ضعف و قوت باید شناسایی و برای رفع و تقویت آن ها باید اقدام شود.
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