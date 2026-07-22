به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا ظهر چهارشنبه در بازدید ناوگان انوبوس مسافری سمنان اظهار کرد: در راستای توسعه حملونقل هوشمند و ارتقای سطح خدمات، تاکنون ۵۵ دستگاه اتوبوس ناوگان حملونقل مسافر استان سمنان به سامانه موقعیتیابی جغرافیایی (GPS) مجهز شدند.
وی با تاکید بر اینکه این روند تا پوشش کامل ناوگان واجد شرایط ادامه خواهد یافت، افزود: بهرهگیری از این سامانه امکان پایش برخط و مدیریت هوشمند تردد ناوگان در جادههای کشور را فراهم میکند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان ادامه داد: این اقدام افزایش دقت در نظارت بر عملکرد ناوگان و ارتقای ایمنی سفرهای جادهای، مدیریت بهینه تردد و بهبود کیفیت خدماترسانی به مسافران را همراه خواهد داشت.
پارسا با اشاره به مزایای اجرای این طرح بیان کرد: استفاده از سامانه GPS علاوه بر افزایش ایمنی و نظارت مستمر بر ناوگان، زمینه صرفهجویی در مصرف سوخت و تخصیص عادلانه آن بر اساس میزان پیمایش واقعی وسایل نقلیه را نیز فراهم میکند که این موضوع در مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینههای بهرهبرداری تأثیرگذار است.
وی توسعه سامانههای هوشمند در حوزه حملونقل عمومی را از اولویتهای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان برشمرد و افزود: اجرای این طرح موجب افزایش شفافیت، بهبود نظارت، ارتقای ایمنی سفرها و ارائه خدمات مطلوبتر به مسافران خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر ۱۰۳ دستگاه اتوبوس در ناوگان حملونقل مسافر استان سمنان فعال هستند که تاکنون بیش از نیمی از آنها به سامانه موقعیتیابی جغرافیایی مجهز شدند.
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