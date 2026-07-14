زمان بندی افت فشار آب در باقرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران با صدور اطلاعیهای، از اجرای برنامه زمانبندی افت فشار آب در برخی مناطق شهر باقرآباد خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، افت فشار آب در شهرکهای میرزایی، پارس سرام، نگارستان و بهارستان از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در خیابانهای جانبازان، بسیج، ولیعصر و همچنین مناطق مافیآباد، فعلهگری و امام رضا (ع) از ساعت ۱۲ تا ۱۴ و در منطقه پوئینک، شهرکهای اطراف و روستاهای داودآباد، قشلاق و صالحآباد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ اجرا خواهد شد.
شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران علت اجرای این برنامه را محدودیت منابع تولید آب، مدیریت مصرف و توزیع عادلانه آب شرب اعلام کرده است.
در پایان این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است با صرفهجویی و مدیریت مصرف آب، این شرکت را در تأمین پایدار آب شرب همراهی کنند.
نظر شما