به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست بررسی وضعیت مدارس معارف لرستان با تأکید بر ضرورت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و دادههای علمی، اظهار کرد: آموزشوپرورش لرستان با پشت سر گذاشتن مرحله اصلاح و تثبیت، اکنون وارد فاز «ارتقا» شده و تمامی برنامهها، فعالیتها و سیاستهای آموزشی استان بر سه محور ارتقای کیفیت، نظارت فرایندی و تمرکززدایی استوار است.
وی با بیان اینکه کیفیتبخشی به فرایند تعلیموتربیت مهمترین اولویت آموزشوپرورش استان است، افزود: هدف ما تنها افزایش شاخصهای کمی نیست، بلکه تلاش میکنیم با اصلاح فرایندها، کیفیت آموزش و تربیت دانشآموزان را در تمامی مدارس استان ارتقا دهیم.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به جایگاه مدارس معارف در نظام آموزشی کشور، گفت: این مدارس به دلیل برخورداری از برنامههای آموزشی هدفمند و سطح علمی مطلوب، از جمله مدارس باکیفیت محسوب میشوند و ورود به آنها مستلزم کسب حداقل معدل ۱۷ است.
سهرابی با تأکید بر اینکه توسعه نظام تعلیموتربیت نباید بر پایه افزایش تنوع مدارس باشد، تصریح کرد: اعتقادی به گسترش تنوع مدارس ندارم، اما معتقدم باید تنوع خدمات آموزشی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی در مدارس افزایش یابد تا همه دانشآموزان، فارغ از نوع مدرسه، از فرصتهای برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهای خود برخوردار شوند.
وی گفت: هماکنون هشت مدرسه معارف در لرستان فعالیت دارند و ۵۱۸ دانشآموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.
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