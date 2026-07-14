شکنندگی بازار جهانی نفت در گزارش جدید اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تازهترین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان میدهد بازار جهانی نفت همچنان در شرایطی شکننده و پرنوسان قرار دارد و روند تقاضا در سایه کندی رشد اقتصاد جهانی و تداوم ریسکهای ژئوپلیتیکی با ابهام روبهرو است.
اوپک در این گزارش اعلام کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته کندتر شده و عواملی همچون تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، اثرگذاری آن بر تجارت جهانی، نرخهای بهره نسبتاً بالا در آمریکا و اروپا، کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و در مقابل تداوم رشد در هند و برخی اقتصادهای نوظهور، بر چشمانداز بازار انرژی اثرگذار بودهاند.
بر اساس این گزارش، با وجود مشاهده برخی نشانههای بهبود در جریان تجارت و تولید انرژی، بازار جهانی نفت همچنان از بیثباتی و نوسان تأثیر میپذیرد. اوپک همچنین برای سومین ماه پیاپی، برآورد خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده است.
رویترز گزارش داده است که اوپک پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را به ۷۸۰ هزار بشکه در روز کاهش داده؛ رقمی که نسبت به برآورد قبلی، ۱۹۰ هزار بشکه در روز کمتر است. این بازنگری کاهشی، بیانگر احتیاط بیشتر این سازمان نسبت به روند بهبود اقتصاد جهانی و مصرف انرژی است.
در بخش عرضه نیز گزارش اوپک نشان میدهد تولید نفت خام اوپکپلاس در ماه ژوئن با افزایش حدود ۳ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه مه، به میانگین ۳۶ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این آمار بر پایه منابع ثانویهای منتشر شده که اوپک برای ارزیابی تولید اعضا از آنها استفاده میکند.
اوپک همچنین تأکید کرده است که اگرچه بخشی از تولید متوقفشده کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بازگشت به بازار است، اما نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و پایداری عرضه همچنان پابرجاست.
در بخش چشمانداز بلندمدتتر، اوپک نگاه امیدوارانهتری به سال ۲۰۲۷ دارد و پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت برای این سال را با افزایش ۲۱۰ هزار بشکهای، به یک میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسانده است.
این ارزیابی نشان میدهد اوپک سال ۲۰۲۶ را دورهای همراه با احتیاط و نااطمینانی میداند، اما برای سال ۲۰۲۷ انتظار بهبود بیشتر در تقاضا و بازگشت تدریجی ثبات به بازار جهانی نفت را دارد.
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