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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

قیمت نفت به بالاترین سطح خود طی یک ماه گذشته رسید

قیمت نفت به بالاترین سطح خود طی یک ماه گذشته رسید

در سایه تجاوزات آمریکا علیه ایران در منطقه خلیج فارس قیمت نفت مجددا شاهد یک جهش بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت نفت طی امروز سه‌شنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در چهار هفته گذشته رسید چرا که تجاوزات آمریکا علیه ایران در حوزه خلیج فارس باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شده است.

در حالی که الجزیره گزارش داده قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت ۲.۵ درصد افزایش یافت و به ۸۵.۶۰ دلار در هر بشکه رسید آر تی تاکید کرده است که قیمت نفت خام برنت به بالای ۸۶ دلار در هر بشکه برای نخستین بار از تاریخ ۱۲ ژوئن تاکنون رسیده است.

همچنین گزارش شده که قیمت قراردادهای آتی نفت خام غرب تگزاس ۲.۷۴ درصد افزایش یافت و به ۸۰.۲۸ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت در حال حاضر در بالاترین سطح خود از زمان امضای توافق میان ایران و آمریکا در ۱۷ ژوئن قرار دارد.

کد مطلب 6887586

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