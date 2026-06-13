قیمت نفت سنگین ایران بیش از ۱۰ دلار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان براساس تازه‌ترین گزارش (ژوئن ۲۰۲۶)، در ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت- خرداد)، درمجموع روزانه ۱۸ میلیون و ۸۲۹ هزار بشکه بوده که نسبت به ماه آوریل (فروردین - اردیبهشت)، روزانه ۱۷۷ هزار بشکه کاهش داشته است.

تولید نفت ایران در ماه مه، روزانه ۵۴۶ هزار بشکه کاهش یافته و به ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. میانگین تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه بوده است.

تولید روزانه نفت کشورهای عضو اوپک براساس تازه‌ترین گزارش دبیرخانه این سازمان با کاهش روزانه ۱۷۷ هزار بشکه به ۱۸ میلیون و ۸۲۹ هزار بشکه در روز رسید.

عربستان با تولید روزانه ۶ میلیون و ۹۱۲ هزار بشکه و ایران با تولید روزانه ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه، به‌ترتیب نخستین و دومین تولیدکننده اوپک در ماه مه بودند.

اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس نیز در ماه مه روزانه ۱۴ میلیون و ۳۰۳ هزار بشکه تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۳۱۲ هزار بشکه‌ای در ماه آوریل، ۹ هزار بشکه کاهش داشته است. در این میان، مکزیک با ۴ هزار بشکه در روز بیشترین افزایش تولید را در ماه مه تجربه کرده است.

درمجموع، تولید روزانه نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و متحدانش در ماه مه به ۳۳ میلیون و ۱۳۲ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه آوریل (۳۴ میلیون و ۳۱۷ هزار بشکه) ۱۸۵ هزار بشکه‌ کاهش داشته است.

براساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مه نسبت به ماه آوریل ۱۰ دلار و ۲۴ سنت افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مه، ۱۱۵ دلار و ۳۹ سنت ثبت شد، درحالی‌که این رقم در ماه آوریل، ۱۰۵ دلار و ۱۵ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی ۷۲ دلار و ۸۹ سنت و میانگین قیمت این نفت در سال ۲۰۲۶ (تا پایان ماه مه)، ۹۴ دلار و ۹۷ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه مه به ۱۱۴ دلار و ۵۵ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، ۵ دلار و ۴۹ سنت بیشتر از ماه آوریل است.

براساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (ژوئن)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۷ با روزانه یک‌میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه افزایش همراه خواهد بود. مجموع تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۷، ۱۰۷ میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. همچنین اوپک پیش‌بینی کرده است مجموع تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۶ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز برسد که نسبت به سال ۲۰۲۵، روزانه ۹۷۰ هزار بشکه افزایش دارد.