به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمد فتحآبادی گفت: صنعت برق برای پشت سر گذاشتن مشکلات ناترازی، عمدتاً برای تابستانها که بیشترین بار در مصرف برق بر شبکه تحمیل میشود، برنامهریزی تخصصی برای پایداری شبکه و مدیریت عرضه و مصرف برق را ارائه میدهد.
وی با بیان این که هر ساله به همین منظور طرحهایی برای بهبود و ارتقای ظرفیت شبکه و کاهش فشار وارده به خطوط و پستهای پربار تعریف و اجرایی میشود، افزود: البته برخی از این طرحها هم اکنون برق دار شده و در مدار بهرهبرداری قرار گرفته و بخشی نیز در دست اقدام است و طی روزهای آتی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
معاون طرح و توسعه برق منطقهای یزد یکی از مهمترین طرحهای برقرسانی استان در این راستا که تاکنون مورد بهرهبرداری قرار گرفته را پست سیار ایران در منطقه مهرآوران شهر یزد ذکر کرد و ادامه داد: این طرح اوایل سال جاری برق دار شده و آماده بارگیری است و در همین رابطه خط انتقال از پست یزد یک تا پست مهرآوران اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: راهاندازی این پست سیار برق موجب شده که فشار بار کمتری بر پست دانشگاه در جنوب شهر یزد که از پستهای پربار نیز به شمار میرفت، وارد شود.
فتح آبادی دیگر طرح مهم مورد بهرهبرداری در استان برای پایداری شبکه در زمان اوج مصرف را پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت باغستان در شهرک صنعتی تفت ۲ به همراه خط انتقالی از پست ۴۰۰ کیلوولت شهید سامعی به پست باغستان ذکر کرد و گفت: این طرح نیز ضریب اطمینان برقرسانی به صنایع شهرستان تفت را بهبود داده است.
وی از طرحهای حیاتی در دست اقدام نیز به طرح پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت ابرکوه اشاره و تصریح کرد: این طرح حیاتی تابستان ۱۴۰۵، که عملیات اجرایی آن همزمان با شروع جنگ تحمیلی رمضان آغاز و بدون توقف به رغم محدودیتهای تامین تجهیزات و حضور نیروهای متخصص در جریان تجاوز دشمن دنبال شد؛ هم اکنون فاز اول آن در مرحله تست و آزمایش برای شروع عملیات بهرهبرداری است.
معاون طرح و توسعه برق منطقهای یزد خاطرنشان کرد: احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت نارین قلعه در شهرستان میبد از دیگر طرحهای حیاتی استان برای تابستان سال جاری است که عملیات اجرایی آن بدون توقف در جریان جنگ پیگیری شد و در حال حاضر شاهد پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی آن هستیم.
فتح آبادی در پایان ضمن ابراز امیدواری در خصوص بهرهبرداری به موقع از طرحهای اخیر در راستای عبور ایمن و موفق از پیک بار تابستان، افزود: برای اجرای طرحهای ذکر شده در مجموع بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
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