هشدار سازمان ملل درباره جنایات جنگی شورشیان سودان در «الأُبیض»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گزارش داد که از ماه ژوئن، حملات پهپادی شورشیان «پشتیبانی سریع» به مراکز جمعیتی و زیرساختهای حیاتی مانند نیروگاههای برق و ایستگاههای سوخترسانی در شهر «الأُبیض» تشدید شده است.
این خشونتها، جان صدها هزار نفر از جمله ۱۰۰ هزار آواره را مستقیماً هدف قرار داده و به بحران شدید در تأمین آب، سوخت و مایحتاج اولیه منجر شده است.
در پی این وضعیت، شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن هشدار درباره وقوع فجایع گسترده، خواستار اجرای تحقیقات فوری درباره جنایات رخداده در این منطقه شده است؛ بحرانی که در سایه درگیریهای داخلی میان ارتش سودان و نیروهای شورشی، وضعیت انسانی در شمال کردفان را به وخامت کشانده است.
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