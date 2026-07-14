به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در هشتمین کنگره بینالمللی سلامت مردان، با اشاره به نقش گسترده نظام بهداشت در پیشگیری از بیماریها گفت: هزاران نفر از کارکنان حوزه بهداشت در سراسر کشور برای پیشگیری از بروز بیماریها و حفظ سلامت جامعه فعالیت میکنند و بسیاری از اقدامات آنان به دلیل ماهیت پیشگیرانه، کمتر دیده میشود.
وی افزود: اگر این اقدامات انجام نمیشد، کشور با مشکلات گستردهای در حوزه سلامت مواجه بود. مدیریت تجمعهای میلیونی اخیر و پیشگیری از بروز مخاطرات بهداشتی نیز نتیجه تلاش شبانهروزی نیروهای حوزه بهداشت و سلامت بود که جای قدردانی دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت تنها به سلامت جسم محدود نمیشود، گفت: سلامت مجموعهای از سلامت جسم، روان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و معنوی افراد است و ممکن است فرد از نظر جسمی سالم باشد اما به دلیل مشکلات اقتصادی یا بیماری یکی از اعضای خانواده، از سلامت کامل برخوردار نباشد.
رئیسی با اشاره به اهمیت سلامت مردان تصریح کرد: مردان نسبت به زنان کمتر برای مراقبت از سلامت خود به مراکز درمانی مراجعه میکنند و معمولاً به دلیل اشتغال در مشاغل سخت، حوادث شغلی و تصادفات، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.
وی ادامه داد: در کشور حدود ۳۵ هزار مرکز ارائه خدمات بهداشتی شامل خانههای بهداشت، پایگاهها و مراکز جامع سلامت فعال هستند، اما میزان مراجعه مردان به این مراکز بسیار کمتر از زنان است که این موضوع ناشی از یک باور نادرست مبنی بر بینیازی مردان از مراقبتهای سلامت است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به شاخص امید به زندگی گفت: امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان است و یکی از مهمترین دلایل این اختلاف، میزان بالاتر مرگومیر ناشی از حوادث، بیماریها و رفتارهای پرخطر در میان مردان است.
وی با اشاره به علل اصلی مرگومیر در کشور اظهار کرد: بیماریهای قلبی و عروقی، سرطانها، بیماریهای تنفسی، حوادث، دیابت، خودکشی و بیماریهای عفونی از مهمترین عوامل مرگومیر هستند. در ایران نیز حوادث ترافیکی سهم قابل توجهی در مرگومیرها دارند.
رئیسی با تأکید بر اهمیت سلامت روان مردان گفت: اگرچه میزان اقدام به خودکشی در مردان کمتر از زنان است، اما موارد منجر به فوت در میان مردان بیشتر است. خوشبختانه طی دو سال اخیر با راهاندازی خدمات غیرحضوری و خطوط مشاوره سلامت روان، میزان مراجعه مردان برای دریافت خدمات روانشناختی افزایش یافته است.
وی افزود: توسعه خدمات آنلاین، استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی میتواند دسترسی مردان به خدمات سلامت را افزایش دهد و الگوی ارائه خدمات سلامت باید متناسب با نیازهای جدید جامعه تغییر کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از روند مصرف دخانیات در کشور گفت: دخانیات همچنان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت است و متأسفانه قوانین مربوط به ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و فروش نخی سیگار بهدرستی اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: تبلیغ غیرمستقیم مصرف دخانیات در برخی تولیدات نمایشی و عادیسازی استعمال سیگار، بهویژه در میان جوانان، از جمله چالشهایی است که نیازمند مداخله جدی دستگاههای مسئول است.
رئیسی با اشاره به وضعیت ناباروری در کشور اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد زوجهای ایرانی با مشکل ناباروری مواجه هستند و سهم ناباروری مردان نیز رو به افزایش است که بررسی دقیق علل این روند ضروری است.
وی در ادامه با هشدار نسبت به روند سالمندی جمعیت گفت: جمعیت ایران با احتساب اتباع حدود ۹۲ میلیون نفر است و میانگین سنی کشور بهسرعت در حال افزایش است. اکنون حدود ۹ تا ۱۱ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، اما در دو تا سه دهه آینده این رقم ممکن است به حدود ۳۰ درصد برسد که پیامدهای گستردهای برای نظام سلامت و خدمات درمانی خواهد داشت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد تختهای بیمارستانی توسط سالمندان اشغال میشود و با افزایش سهم سالمندان، فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد خواهد شد.
رئیسی موضوع جمعیت را یکی از مهمترین مسائل راهبردی کشور دانست و گفت: به اعتقاد من، مسئله جمعیت برای آینده ایران حتی از بسیاری از چالشهای سیاسی و امنیتی نیز اهمیت بیشتری دارد و باید به صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حدود ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج هنوز ازدواج نکردهاند، افزود: مهمترین علت کاهش نرخ باروری، کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج و فاصله چهار تا پنجساله میان ازدواج و تولد نخستین فرزند است. این عوامل موجب شده نرخ باروری کشور به کمتر از سطح جانشینی برسد
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: نرخ جانشینی جمعیت ۲.۱ فرزند به ازای هر زن است، اما این شاخص در کشور به کمتر از این میزان رسیده و در برخی استانها از جمله گیلان، مازندران و البرز حتی کمتر از یک فرزند است؛ موضوعی که نشاندهنده روند جدی کاهش جمعیت در این مناطق است.
وی همچنین با اشاره به شایعترین بیماریهای مردان گفت: سرطان پروستات، سرطان معده و سرطان روده بزرگ از مهمترین سرطانهای مردان هستند و مصرف دخانیات یکی از عوامل خطر مشترک در بروز بسیاری از سرطانها به شمار میرود.
رئیسی در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای سواد سلامت، گسترش خدمات پیشگیرانه، تقویت برنامههای سلامت روان، کنترل مصرف دخانیات و حمایت از سیاستهای تشویقی ازدواج و فرزندآوری خاطرنشان کرد: حفظ سلامت مردان و اصلاح روندهای جمعیتی کشور نیازمند برنامهریزی بلندمدت، همکاری همه دستگاهها و مشارکت جدی جامعه است.
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