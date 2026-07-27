به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت سرطان در کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۱۴۲ هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی می‌شود که نزدیک به نیمی از آنها مربوط به زنان است.

وی افزود: شایع‌ترین سرطان در میان زنان، سرطان پستان است و پس از آن سرطان‌های دستگاه گوارش قرار دارند. در مردان نیز سرطان پروستات و سرطان‌های دستگاه تنفسی از شایع‌ترین انواع سرطان به شمار می‌روند.

رییسی با بیان اینکه سالانه ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر در کشور بر اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند، تصریح کرد: نکته مهم این است که از هر ۱۰ مورد سرطان، چهار مورد کاملاً قابل پیشگیری است؛ به شرط آنکه عوامل خطر به‌درستی مدیریت شوند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، مصرف دخانیات، آلودگی هوا، کم‌تحرکی، چاقی، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و قلیان را از مهم‌ترین عوامل خطر بروز سرطان عنوان کرد و گفت: این عوامل سالانه خسارت‌های سنگینی به نظام سلامت کشور وارد می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای پویش ملی پیشگیری از سرطان افزود: این پویش با هدف افزایش غربالگری، ارتقای سواد سلامت و تشویق مردم به مراجعه به‌موقع برای تشخیص زودهنگام سرطان در سراسر کشور آغاز شده است.

رییسی درباره روند ابتلا به سرطان در ایران گفت: میزان بروز سرطان در ایران بالاتر از سایر کشورها نیست، اما به دلیل بهبود روش‌های تشخیص و همچنین افزایش امید به زندگی، موارد بیشتری از سرطان شناسایی می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش تعداد مبتلایان به معنای وقوع یک وضعیت غیرعادی یا بحران در کشور نیست، بلکه بخشی از آن به تشخیص بهتر بیماری و افزایش سن جمعیت بازمی‌گردد.

توسعه خدمات سلامت روان

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره حمایت‌های روانی از افراد آسیب‌دیده، به‌ویژه زنان، اظهار کرد: برنامه‌های جامعی در حوزه سلامت روان برای عموم مردم وجود دارد و برای افرادی که در بحران‌ها، جنگ یا حوادث غیرمترقبه دچار آسیب‌های روانی می‌شوند نیز خدمات ویژه‌ای ارائه می‌شود.

وی افزود: این خدمات از طریق تیم‌های سیار، مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین مراکز سراج که با رویکرد اجتماع‌محور فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود.

رییسی با بیان اینکه تعداد مراکز سراج به بیش از ۱۲۰ مرکز رسیده است، گفت: برنامه‌ریزی شده تا پایان این دوره، تعداد این مراکز به ۳۰۰ مرکز در سراسر کشور افزایش یابد.

وی همچنین از همکاری وزارت بهداشت با سازمان بهزیستی، کمیته امداد، جمعیت هلال‌احمر، شهرداری‌ها و وزارت آموزش و پرورش در حوزه سلامت روان خبر داد و افزود: هرچند گاهی ناهماهنگی‌هایی وجود دارد، اما با برگزاری جلسات مشترک، هماهنگی بین دستگاه‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته است.

حذف هپاتیت C در دستور کار وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه کنترل هپاتیت گفت: واکسیناسیون هپاتیت B در کشور با موفقیت اجرا شده و این بیماری تا حد زیادی تحت کنترل قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کنار آن، اجرای برنامه ملی حذف هپاتیت C با جدیت دنبال می‌شود و در حوزه شناسایی، غربالگری و درمان بیماران، پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

رییسی اظهار امیدواری کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، طی دو تا سه سال آینده ایران به هدف حذف هپاتیت C دست خواهد یافت.

آمادگی کامل وزارت بهداشت برای اربعین

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای اربعین حسینی نیز گفت: برنامه‌های حوزه سلامت برای اربعین به تجربه‌ای منسجم و آزموده تبدیل شده و همه هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وی افزود: حدود ۳۰۰ تیم سلامت در خارج از مرزها و بیش از سه هزار تیم در داخل کشور، با همکاری وزارت بهداشت و جمعیت هلال‌احمر، به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

رییسی خاطرنشان کرد: نظارت بر بهداشت آب، غذا، محیط، پیشگیری از گرمازدگی و ارائه خدمات درمانی در مسیرهای تردد زائران تشدید شده و هماهنگی‌های لازم نیز با مسئولان حوزه سلامت عراق انجام شده است تا خدمات بهداشتی و درمانی اربعین همانند سال‌های گذشته با آمادگی کامل ارائه شود.