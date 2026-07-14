سرلشکر صفوی: طرح بستن تنگه هرمز ۱۵ سال پیش به فرمان رهبری تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از برنامه تلویزیونی «آخرین دیدار» که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پخش شد، سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، از تدوین طرح جامع بستن تنگه هرمز در سال ۱۳۹۰ به دستور مستقیم رهبر انقلاب خبر داد.

وی اظهار داشت: حضرت آقا در سال ۱۳۹۰ بنده را به عنوان دستیار و مشاور عالی خواستند و فرمودند که میتوانم طرحی برای بستن تنگه هرمز ارائه دهم. وقتی پرسیدم چقدر زمان دارم، ایشان فرمودند سه ماه، اما من طی یک ماه با همکاری سردار فدایی (فرمانده وقت نیروی دریایی)، سردار حاجیزاده (فرمانده نیروی هوافضا) و سردار سلامی، طرحی جامع از خلیج فارس تا دریای عمان تهیه کردم. این طرح ۱۰ تا ۱۵ صفحهای به محضر ایشان ارائه و سپس به ستاد کل نیروهای مسلح و مرحوم دکتر پیرزاد ابلاغ شد.

سرلشکر صفوی با اشاره به تحولات کنونی در تنگه هرمز تأکید کرد: آنچه امروز در این منطقه رخ می‌دهد، بخشی از همان طرح ۱۵ سال پیش است که نشان از آینده‌نگری و حکمت رهبری دارد. ایشان ۱۴ تا ۱۹ سال قبل پیشبینی میکردند که روزی از ابزار قدرت تنگه هرمز استفاده خواهد شد.

وی در ادامه با تشریح سیر تحول سپاه طی سالهای اخیر افزود: نسل‌ها در سپاه تغییر کردند، تجهیزات دگرگون شد و میدان نبرد از خاکریزهای دفاع مقدس تا آب‌های دور دست و آسمان منطقه گسترش یافت، اما آن رشته نامرئی اعتماد و باور مسئولیت که قلب سپاه را به قلب رهبر پیوند می‌دهد، هرگز گسسته نشد. این پیوند در گذر سال‌ها و در میدان‌های سخت آزموده شده و همواره پشتوانه گام‌های بلند این نیرو بوده است.

گفتنی است این اظهارات در برشی از مستند "آخرین دیدار" تولید شده توسط واحد مرکزی رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده است.