خبر جدید برای متقاضیان مسکن مهر؛ پرونده وام بانک ۶.۷ هزار واحد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرهای جدید در جریان جنگ تحمیلی سوم با خسارات مالی و جانی قابل‌توجهی مواجه شدند، گفت: با اتخاذ تدابیر لازم، از توقف فعالیت شرکت‌های تابعه و کارگاه‌های ساختمانی جلوگیری شد.

وی با اشاره به وارد شدن خسارت به برخی از ابنیه در شهرهای جدید طی این جنگ، افزود: با راهبری وزیر راه و شهرسازی، جبران خسارت‌های وارده با اولویت بازسازی ساختمان‌های مسکونی، خدمات زیربنایی و روبنایی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: تلاش شد با به‌کارگیری تمامی امکانات و همکاری میان شرکت مادر، شرکت‌های تابعه، شهرداری‌ها و گروه‌های جهادی، نسبت به اعتبار لازم برای بازسازی اماکن و تأسیسات غیرنظامی تخریب‌شده تأمین و شرایط شهرها به وضعیت عادی بازگردانده شود.

وی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شرایط جنگی، اظهار کرد: با وجود شرایط حاکم بر کشور در دوره دو ماهه جنگ تحمیلی سوم، قرارداد ساخت یک هزار و ۳۳۶ واحد نهضت ملی مسکن با سازندگان منعقد شد. همچنین اعتبار یک هزار و ۶۱۷ واحد از سوی بانک‌های عامل تأمین و قراردادهای مشارکت مدنی این واحدها با سازندگان منعقد شد.

عملیات ۱۶۱۲ واحد نهضت ملی مسکن در ایام جنگ به پایان رسید

ملکی یادآور شد: همچنین در دوره دو ماهه جنگ تحمیلی سوم، عملیات سفت‌کاری ۸۱۷ واحد و عملیات پایانی یک هزار و ۶۱۲ واحد نهضت ملی مسکن به اتمام رسید.

وی با تأکید بر تداوم روند اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن گفت: با وجود شرایط جنگی، میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن حمایتی در شهرهای جدید یک درصد افزایش یافت و این روند همچنان ادامه دارد.

معاون وزیر راه و شرسازی با تشریح وضعیت پروژه‌های مسکن مهر در ایام جنگ نیز اظهار کرد: با انجام پیگیری‌های مستمر، پرونده تسهیلات بانکی ۶ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن مهر در قالب فروش اقساطی یا تسویه نقدی تعیین تکلیف شد.

وی گفت: تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در شرکت مادر و شرکت‌های تابعه، پیش‌بینی و تعیین نقاط امن برای تداوم فعالیت کارکنان، افزایش ضریب امنیتی سرورهای شرکت مادر و شرکت‌های تابعه، ذخیره‌سازی اطلاعات و انتقال آن‌ها به مراکز امن و استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز در شرایط اضطراری، از جمله اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از اطلاعات و تداوم خدمت‌رسانی بود.

۳ هزار میلیارد تومان برای تداوم پروژه‌های مسکن تأمین مالی شد

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین مالی حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی برای فعال نگه داشتن پروژه‌های حمایتی مسکن، پرداخت یک هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان به شرکت‌های سازنده در قالب سهم‌الشرکه طی ایام جنگ و همچنین جذب یک هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان از متقاضیان، با تلاش مضاعف شرکت عمران شهرهای جدید انجام شد.